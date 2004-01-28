مجموعه مستند " بم ديار صميمي " توليد شد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اين مجموعه كه در قالب 4 قسمت 15 دقيقه اي توليد شده و اكنون مراحل نهايي صداگذاري و ميكس را پشت سر مي گذارد ، 4 موضوع را به عنوان محور اصلي اثر مورد توجه و نظر قرار داده و به تصوير دقيق مسايل و موجود در بخش كشاورزي و سازه هاي بم پرداخته است.

بخش نخست اين مجموعه به مساله از بين رفتن بخش قابل توجهي از كشاورزي و مشكلات مربوط به آب رساني اين شهر است. با توجه به اينكه بيشترين سهم آب شرب و كشاورزي شهرستان بم و روستاهاي اطراف به وسيله قنات هاي متعددي تامين مي شد كه از ساليان گذشته حفر و مورد استفاده قرار مي گرفته است، به علت وقوع زلزله بسياري از اين قنات ها خشك و بخشي ديگر از آنها چنان آسيب ديده است كه امكان احيا و بازسازي آنها وجود ندارد و از همين رو شهر بم نيازمند تدبيري ديگر براي زنده كردن دوباره بخش كشاورزي است.

قسمت ديگر اين مجموعه به مسايل رواني پس از زلزله نگاه كرده است. به اين مفهوم كه تاثير زلزله بر بازماندگان اين فاجعه عظيم و حتي تاثيري كه مي تواند در كوتاه و طولاني مدت بر ساكنان ديگر شهرها بگذارد ( از جمله اينكه در شهر تهران قيمت خانه با كاهش 30 درصدي روبرو شده ) مورد بررسي قرار گرفته است. در اين قسمت اشاره هايي به تلاش هاي لازم براي ايجاد انگيزه ادامه زندگي بازماندگان شده است.

قسمت سوم مجموعه به بررسي سازه ها و مصالح به كار رفته در اين شهر پرداخته است و دلايل تخريب گسترده در اين شهر را مورد بررسي قرار داده است. قسمت چهارم به دليل عدم تخريب برخي از ساختمان هاي دولتي كه كمترين آسيب را ديده اند، مي پردازد. گفتني است بيشتر ساختمان هايي كه به وسيله وزارت مسكن در اين شهر ساخته شده در برابر زلزله مقاوم بوده است.

مجموعه مستند « بم ديار صميمي » به همت گروه جهاد صدا و سيما توليد شده و تهيه كنندگي آن به عهده قدرت الله بخشي و كارگرداني بر عهده عليرضا ظهوريان بوده است.