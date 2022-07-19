احتمال تغییر رنگ کرونایی در آبادان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام بچاری صبح امروز سه شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تاکید کرد: مراجعه بیماران سرپایی دارای علائم کرونا در شهرستان آبادان ۴ برابر افزایش داشته و بر این اساس احتمال تغییر رنگ آبادان در نقشه کرونایی کشور وجود دارد.

رئیس بیمارستان آیت الله طالقانی افزود: احتمال می‌رود در روزهای آینده آبادان از رنگ آبی کرونایی خارج و به رنگ زرد یا حتی نارنجی تبدیل شود.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت بروز علائم تنفسی در همان روزهای نخست به پزشک مراجعه کنند و افرادی هم که در سه هفته گذشته علائم سرماخوردگی یا تنفسی نداشتند برای تکمیل واکسیناسیون و دریافت دز یادآور به طور جدی اقدام کنند.