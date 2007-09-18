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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

شیوع بالای بیماری ام اس در برخی مناطق ایران

شیوع بالای بیماری ام اس در برخی مناطق ایران

دبیر کمیته علمی انجمن ام اس ایران، گفت: بیماری ام اس در کشور، به علت ناشناخته بودن رو به افزایش است.

دکتر محمدعلی صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیماری ام اس، عمدتا افراد جوان را درگیر می کند و مطالعات نشان می دهد، ابتلا به این بیماری در زنان، بیش از دو برابر مردان است.

وی؛ شایع ترین سن درگیری با بیماری ام اس را، بین 20 تا 40 سالگی دانست و افزود: میانگین سنی که فرد دچار این بیماری می شود، 30 سالگی است اما این سن در ایران، پایین تر از اروپا و آمریکا است.

به گفته دبیر کمیته علمی انجمن ام اس ایران؛ سن ابتلا به بیماری ام اس در کشور، 25 سالگی است.

صحراییان ادامه داد: بر اساس تقسیمات جغرافیایی، ایران باید در نواحی واقع شده باشد که تعداد زیادی بیمار مبتلا به ام اس نداشته باشد اما بررسی ها نشان می دهد به دلیل بالا بودن تعداد این بیماران در برخی از استانها، این نقاط را می توان به عنوان مناطق شیوع ام اس در ایران معرفی کرد.

وی با عنوان اینکه بیماری ام اس درمان قطعی ندارد، افزود: درمان هایی وجود دارد که سیر بیماری را به تاخیر می اندازد و خوشبختانه داروهای مورد نیاز، در بازار دارویی کشور موجود است و از این جهت مشکلی وجود ندارد.

دبیر کمیته علمی انجمن ام اس ایران، در عین حال گران بودن قیمت جهانی داروهای مصرفی بیماران ام اس، را یکی از مشکلات اساسی در کنترل روند بیماری دانست.
کد مطلب 554185

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