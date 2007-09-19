کمبود کاغذ مانع تولید کتب مذهبی ما در ماه رمضان شد / به مفاتیح و قرآن بازاری نگاه می شود

مهدی زمانی پور مدیر نشر فاطمه زهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با وجود اینکه چند روز از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان می گذرد اما به دلیل کمبود کاغذ موفق به تولید کتاب هایی که می خواستم نشده ام.

وی افزود: کمبود کاغذ یکی از مهم ترین دغدغه های امروز ناشران به شمار می رود. یعنی با وجود اینکه تا کنون شش هزار بند کاغذ از جانب دولت به نشر ما تخصیص یافته ولی این مقدار تنها یک پنجم کار را تامین می کند. نکته دیگر اینکه به کتاب های مفاتیح و قرآن به شکل کتاب های بازاری نگاه می شود. درمجموع باید بگویم اوضاع نشر کتاب های مذهبی مطلوب نیست. شاید به این خاطر که علاوه بر این مشکلات دولت بهای بیشتری برای ناشران دولتی قائل می شود.

این مدیر نشر اضافه کرد: این بی توجهی از سوی دولت به ناشران خصوصی کتاب های مذهبی درحالی انجام می شود که ناشرانی چون من کتاب هایی نظیر قرآن و مفاتیح را با قیمت مناسب در داخل و خارج عرضه می کنیم. این کار با تکیه بر کاغذی که از بازار آزاد تهیه می کنیم انجام می شود.

وی تصریح کرد: امروز در حیطه خرید کاغذ نوعی رانت به وجود آمده و مسلما وقتی ناشر کاغذ را به قیمت گران خریداری می کند قیمت گذاری بر روی کتاب نیز به همان نسبت افزایش می یابد. درمجموع دولت نظارتی لازم را بر این وادی ندارد. به عنوان مثال در یک زمان 25 هزار بند کاغذ به یک ناشر خاص تعلق می گیرد.

زمانی پور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ناشران تیر خلاص به خود می زنند، طومار نوشته و امضا می کنند که طالب یارانه کاغذ نیستند در ازای آن از دولت انتظار دارند لااقل کاغذ در بازار آزاد به یک قیمت عرضه شود. ناشری که با پذیرش قطع سوبسید کاغذ، فشارهای ناشی از آن را تحمل می کند تمایل دارد از سوی دولت حمایت شود.

وی اضافه کرد: کشور ترکیه درحال حاضر بسیاری از محصولات مذهبی خود را به ما در قالب کتاب و فیلم می فروشد اما ما حتی از این کشور نیز عقب تر هستیم. درحالی که کشور ما نیز می تواند از طریق فیلم و تصویرهای دینی و مذهبی نقش تاثیر گذاری داشته باشد.

مدیر نشر فاطمه زهرا (س) تاکید کرد: با وجود اینکه معاون فرهنگی ارشاد به شخصه دستور اعطای پنج هزار بند کاغذ را به من داده بودند اما همین که این دستور به مراجع ذی ربط انتقال می یابد فراموش می شود و به آن عمل نمی کنند. امروز ما به کشورهایی چون استرالیا، آلمان، کویت، قطر و... کتاب های مذهبی عرضه می کنیم و در قبال استقبال مطلوب از سوی مخاطبان، از دولت انتظار حمایت بیشتری داریم.