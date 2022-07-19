کشف ۱۰ قبضه سلاح کمری و ۲ کیلوگرم حشیش در ایذه

هدایت شهبازی به خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای مقابله با عوامل ناامنی و برخورد جدی با مجرمان، مأموران نیروی انتظامی با اشراف کامل اطلاعاتی فردی را که در منزل خود سلاح غیرمجاز و… نگهداری می‌کرد، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران نیروی انتظامی روز گذشته به منزل متهم اعزام و موفق به کشف ۱۰ قبضه سلاح کمری و ۲ کیلوگرم حشیش شدند.

شهبازی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی خواهد شد، گفت: پلیس به طور جد با عاملان فروش و نگهداری سلاح برخورد شدید صورت خواهد داد.

فرمانده انتظامی ایذه یادآور شد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده اینگونه موارد به طور سریع موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به نیروهای انتظامی اطلاع دهند.