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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال حرکت اسکولاری را محکوم کرد

اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال حرکت اسکولاری را محکوم کرد

اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال(SJPF) حمله لوییز فیلیپه اسکولاری به بازیکن تیم ملی صربستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل، سخنگوی اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال گفت: اسکولاری با وجود اینکه بابت کار خود عذرخواهی کرده با این حال حرکت او غیرمسئولانه بوده است. او نمی تواند کاری را که در تاریخ 12 سپتامبر از روی عصبانیت مرتکب شد را تکرار کند.

برپایه این گزارش، اسکولاری روزچهارشنبه هفته گذشته در بازی با پرتغال با صربستان درچارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2008 با مشت به ایویکا دراگوتینوویچ مدافع صرب کوبید و این حرکت او از سوی دوربین های تلویزیونی به تصویر کشیده شد. پس از این اتفاق، اسکولاری از فدراسیون فوتبال پرتغال، اتحادیه فوتبال اروپا و تمام پرتغالی ها عذرخواهی کرد.

کد مطلب 554221

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