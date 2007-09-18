خانه احزاب با روسای قوای سه گانه و هاشمی رفسنجانی دیدار می کند/ انتخابات مکانیزه آزمایشی برگزار می شود

دکتراحمد شمس، دبیراجرایی خانه احزاب، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر، اعلام زمان این دیدار ها را به بعد از انجام هماهنگی های بیشتر موکول کرد .

تلاش قوای سه گانه و خانه احزاب برای رفع مشکلات انتخابات

وی محور اصلی این دیدارها را پرداختن به مباحث انتخاباتی مرتبط با حوزه آن قوه یا مجمع خواند و افزود: در این ملاقات ها بیشتر نوع برخوردها و مشکلات موجود انتخابات که مربوط به آن قوه بوده، مورد بحث وبررسی قرار می گیرد و عمدتا تلاش هر دو طرف برای رفع مشکلات و موانع پیش روی برگزاری انتخاباتی پرشور در کشور است.

دبیراجرایی خانه احزاب تصریح کرد: نحوه برگزاری این دیدارها معمولا به این شکل است که ابتدا رئیس خانه احزاب گزارشی را از فعالیت های انجام گرفته دراین نهاد ارائه می کند و سپس رؤسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان دیدگاه های خود در خصوص انتخابات و فعالیت های خانه احزاب می پردازند.

وی گفتگودر خصوص نقش سیاسی احزاب در جامعه را محور اصلی دیدارهای خانه احزاب با افراد، شخصیت ها، چهره های سیاسی و برجسته، رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.



منتظر جواب وزارت کشور در خصوص تشکیل میز احزاب هستیم

شمس در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست خانه احزاب از وزارت کشور مبنی بر تشکیل میز احزاب در انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و اظهارداشت: علی رغم اینکه وزیرکشور به صورت مکرر و جدی به این مسئله اشاره می کند که هیچ مشکلی برای تشکیل میز احزاب در انتخابات آتی وجود ندارد، اما متاسفانه هنوزجوابیه کتبی وی درپاسخ به درخواست خانه احزاب ارائه نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد مثبت وزارت کشور درخصوص تشکیل میز احزاب در انتخابات آتی، خانه احزاب معتقد است که هیچ گونه مشکلی برای حضور احزاب در مراحل انتخاباتی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت.

رفع نگرانی احزاب با انجام انتخابات مکانیزه آزمایشی

دبیراجرایی خانه احزاب درپایان با اشاره به ایده خانه احزاب برای رفع نگرانی احزاب کشور از برگزاری انتخابات مکانیزه، خاطرنشان کرد: با تعامل و گفتگویی که با وزارت کشور انجام شده است، مقرر گردیده که یکی ازانتخابات فصلی و یا مجمع خانه احزاب از طریق انتخابات مکانیزه انجام شود تا نگرانی گروه های سیاسی از این بابت رفع شود.