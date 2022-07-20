بهره گیری از شرکت های دانش بنیان در راستای ایجاد صنایع تبدیلی

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام احمدوند شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد دانش بنیان شهرستان نهاوند گفت: امروز بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان در همه بخشها بهویژه بخش کشاورزی بهعنوان بزرگترین پتانسیل شهرستان ضرورت دارد.
وی افزود: محصولات باغی و زراعی شهرستان نهاوند ظرفیت دیگری است که متأسفانه طی سالیان گذشته خامفروشی شده است؛ بنابراین باید تلاش شود با بهرهگیری از ظرفیت جوانان و شرکتهای دانشبنیان شرایط ایجاد صنایع تبدیلی را در شهرستان فراهم کنیم.
فرماندار نهاوند در ادامه گفت: شهرستان نهاوند بالغ بر ۵۰۰ نوع گیاه دارویی دارد که میطلبد ضمن مطالعه دقیق و کارشناسی روی این گیاهان زمینه تولید آن را بیشازپیش فراهم کنیم.
احمدوند با بیان اینکه نگاه دولت مردمی و نماینده عالی دولت در استان به شرکتهای فناور و دانشبنیان، ویژه است؛ تصریح کرد: لازمه بهرهوری و افزایش تولید، تبدیل وضعیت ساختارهای سنتی و دانشبنیان کردن تولید است و با توجهبه نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری ستاد استانی و شهرستانی در این راستا تشکیل شده و برابر دستورالعملهای ابلاغی و شرح وظایف مشخص این ستاد تحقق اهداف تعیین شده را در سطح شهرستان دنبال خواهد کرد.
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