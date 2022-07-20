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۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۷:۵۵

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

افراد فاقد بیمه برای ۳ ماه رایگان بیمه و دارو می گیرند

افراد فاقد بیمه برای ۳ ماه رایگان بیمه و دارو می گیرند

وزیر بهداشت، از بیمه رایگان افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور به مدت ۳ ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در گفتگو با شبکه خبر سیما، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند و آزمون وسع هم انجام نداده اند، برای ۳ ماه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه همگانی قرار می‌گیرند.

وی افزود: این افراد تا ۳ ماه فرصت دارند با انجام آزمون وسع، نسبت به پایدار شدن بیمه خودشان اقدام کنند.

وزیر بهداشت ادامه داد: برای اجرای طرح دارویار به شکلی که باعث رضایتمندی همه مردم شود طبق مصوبه‌ای که در آخرین جلسه بیمه‌ها داشتیم، مقرر شد خدمات بیمه‌ای در طرح دارویار برای افراد فاقد بیمه به مدت سه ماه رایگان شود.

وی افزود: در طرح دارویار افرادی که نسخه دارند و تحت پوش بیمه هستند می‌توانند از خدمات دارویی با نرخ کم برخوردار شوند. در این طرح افزایش قیمت دارو نخواهیم داشت و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت داروها نیز خواهیم بود.

عین اللهی گفت: در قانون بودجه رقمی معادل سه میلیارد دلار برای مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی در بخش سلامت لحاظ شده است.

کد مطلب 5542465

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