هیئت های ورزشی باید منابع مالی پایدار داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سینا کلهر شامگاه سه شنبه در نشست صمیمی با اعضای هیئتها و قهرمانان ورزشی، گفت: امروز مهمترین مسئله و چالش در ورزش اقتصاد و بازار ضعیف ورزش است.
وی با بیان اینکه خلاصه مشکلات ورزش کشور اشتغال، استخدام، بیمه، بازنشستگی، تجهیزات و حمایتهای مالی است، ابراز داشت: غایت ورزش رسیدن به نقطهای است که ورزش در آن نیاز به منابع دولتی نداشته باشد و این تنها راهی است که دنیا رفته تا وابستگی به منابع دولتی از بین برود.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، گفت: هزینهکرد ۲۷ صدم درصد اعتباری که به ورزش همگانی اختصاص یافته در ورزش قهرمانی ممنوع است.
کلهر تاکید کرد: رشتههای مختلف ورزشی با فعال کردن کمیته همگانی میتوانند از این اعتبارات بهره بگیرند.
وی گفت: باید حمایت مجموعههای مختلف را با رایزنیهای متعدد جذب کرد و تنها در صورتی این اتفاق خواهد افتاد که وحدت و انسجام کلی بین هیأتهای ورزشی حاکم باشد.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، برگزاری مسابقات مینی فوتبال تحت عنوان جام فوتبال اشاره کرد و بیان داشت: باید استعدادهای جوانان روستایی شناسایی شده و از دل این رقابتها تیم مینی فوتبال بیرون بیاید.
کلهر افزود: ظرفیت بسیار بالایی در روستاها وجود دارد که تنها باید شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: امروز عمده درآمد ورزش از فعالیتهای ورزشی خود رشتههای مختلف است و چرخه وابستگی به منابع دولتی چرخه معیوبی است که باید از بین رود و در این راستا نقطه مطلوب ورزش کشور جایی است که هیأتهای ورزشی منابع پایدار مداوم داشته باشند.
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