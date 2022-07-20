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۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۸:۲۳

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:

‬ هوای مشهد آلوده است

‬ هوای مشهد آلوده است

مشهد ـ مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هوای مشهد آلوده و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مهدی اله‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته ۹۴ و شاخص کنونی ۷۹ است که نشانگر هوای آلوده و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: سطح آلودگی هوای مشهد نسبت به روزهای قبل افزایش داشته است.

وی بیان کرد: افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

اله‌پور افزود: مناطق آوینی و رسالت با کیفیت هوای آلوده همراه هستند.

مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای مناطق کریمی و ویلا پاک و بقیه مناطق مشهد در شرایط سالم قرار دارند.

کد مطلب 5542481

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