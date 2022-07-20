به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در دیدار مدیران دفاتر شورای نگهبان سراسر هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: شورای نگهبان ضامن و پشتوانه اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی است و عنوان کرد: شورای نگهبان در جمهوری اسلامی راه حلی برای اجرای احکام و قوانین اسلام است و به عنوان نهادی که ضمانت اسلامی بودن احکام و قوانین را بر عهده دارد شناخته می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به وظیفه نظارتی شورای نگهبان، ابراز کرد: کارگزاران نظام اسلامی باید مسلمان و واجد شرایط پیاده‌سازی اسلام باشند، به همین جهت بعد نظارت بر کارگزان نظام اسلامی به شورای نگهبان محول شده است.

عبادی‌زاده با ذکر این نکته که جامعه باید آگاه باشد که اگر شورای نگهبان وجود نداشته باشد، ساز و کاری برای تطبیق حاکمیت اسلام برای حکمرانی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) در این نامه نحوه انتخاب کارگزاران نظام اسلامی را تبیین کرده است و ویژگی‌های آن‌ها را برشمرده است که باید به آن‌ها توجه داشت. از طرفی باید مرجعی برای بررسی و تطبیق این ویژگی‌ها نیز وجود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان وظیفه شورای نگهبان را بسیار دشوار دانست و تصریح کرد: هر گاه احساس کردید که امکان داوری و بررسی مسئله‌ای را ندارید، اگر مسند را رها کنید بهتر است، چرا که باعث تضییع شدن حق مردم و نظام مقدس اسلامی می‌شود.

عبادی‌زاده وظیفه شورای نگهبان دارای ۲ مرحله پیش از انتخابات و حین انتخابات است، تشریح کرد: جست‌وجو و تحقیق شورای نگهبان در پیش از انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که هر چه میزان تلاش پیش از انتخابات بیشتر باشد، توان و کیفیت برای داوری افزایش پیدا می‌کند.

وی با ذکر این نکته که شورای نگهبان باید فراتر از دریافت استعلام از نهادهای امنیتی فعالیت کند و گستره فعالیت‌ها را گسترش دهد، عنوان کرد: گستره نیروها باید افزایش پیدا کند و شبکه‌سازی نیروهای مستقر در استان در دستور کار قرار بگیرد تا اقدام به رصد و پایش اطلاعات کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان بررسی صحیح و متقن بودن گزارش نهادهای مختلف را بر عهده شورای نگهبان دانست و ابراز کرد: شورای نگهبان همواره سعی کند استقلال رأی خود را حفظ کند و در تحقیق و پژوهش‌ها با قاطعیت، درایت، پشتکار و قانونمندی در امر نظارت بر انتخابات همچون گذشته تلاش کند.