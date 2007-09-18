14 ایستگاه آتش نشانی جدید در آذربایجان غربی احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی داداش زاده صبح امروز در مراسم معرفی شهردار جدید شهر ایوواغلی خوی اظهار داشت: این ایستگاه ها هم اکنون از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند و تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: برای احداث ایستگاه های آتش نشانی جدید 14 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

داداش زاده با اعلام این که امسال برای عمران و آبادانی شهرهای آذربایجان غربی 220 میلیارد ریال اعتبار بین شهرداری های استان توزیع شده است، افزود: این اعتبارات از محل اعتبارات استانی و تجمیع عوارض جذب و برای تکمیل زیر ساخت های شهری از جمله آسفالت، جدول کشی، زیبا سازی و توسعه فضای سبز در بین 36 شهرداری استان توزیع شد.

ابراهیم محمدلو، فرماندار خوی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت های موجود در منطقه، زمینه سازی برای تحول و پیشرفت منطقه را ضروری عنوان کرد.

در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های سرپرست قبلی شهرداری ایوواغلی، ابراهیم تقی زادگان به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.