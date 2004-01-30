مشكل ما در تلويزيون مديريتي است كه يك پليس قضايي درجه كيفي كارگردان را تعيين مي كند

عليرضا ظهوريان ، كارگردان آثار مستند در عرصه تلويزيون و سينما در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص علت جذاب بودن مجموعه هاي مستند خارجي در مقايسه با نمونه هاي ايراني گفت: مهمترين مشكل آثار مستند ايراني كه نمي تواند با نمونه هاي خارجي رقابت كند، عدم وجود ناظر علمي است كه اطلاعات لازم و مورد نياز را در اختيار مخاطب قرار دهد. به همين خاطر بيشتر آثار مستندي كه در كشور ما توليد مي شود شكل شعار گونه به خود مي گيرند.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت: عدم استفاده و حضور ناظران و مشاوران علمي باعث شده است، مجموعه ها و فيلم هاي مستند ايراني از بار مفهومي پايين تري برخوردار باشند. اين مساله هم دو دليل دارد. يكي اينكه عده اي از كارشناسان به هيچ شكل حاضر به همكاري با تلويزيون نيستند و ديگر اينكه آن عده از صاحب نظراني هم كه به همكاري با تلويزيون مي پردازند، كارشناسي را نشستن جلوي دوربين و گفت و گوي رو در با مخاطب مي دانند تا از اين طريق بتوانند در بين ساير همكاران خود هم مطرح شوند.

ظهوريان تاكيد كرد: البته ما در كشور ناظر علمي زياد داريم. براي نمونه خود من براي ساخت يك مجموعه درباره آلودگي هوا و تاثيرات آن با كمك مرحوم دكتر آرمين به آزمايشگاه رفتم و ضمن ديدن بيشتر روش هاي سرطان شناسي با استفاده از ميكروسكوپ و نيز مشاهده ريه هاي سرطاني با موضوع از نزديك آشنا شدم و فرصت كافي براي فهم علمي مساله را پيدا كردم. اما اين مطلب در توليد مجموعه هاي مستند خارجي يك امر طبيعي است و هر برنامه با هماهنگي يك گروه كامل از كارشناس و سازنده و طراح به يافتن و ايجاد فضاها و لوكيشن هاي مختلف مي پردازند و حتي در برخي كارها با ايجاد شرايط مورد نياز به صورت آزمايشگاهي، به توليد تصاويري بديع و بسيار زيبا اقدام مي كنند.

سازنده مجموعه مستند « بم شهر صميمي » در ادامه يادآور شد: زماني كه يك برنامه از اطلاعات تهي است، دچار ضعف كيفيت محتوايي و در نتيجه پس زدن مخاطب مي شود. براي نمونه درباره زلزله بم يك كارشناس راي به انفجار درون زميني مي دهد و كارشناس ديگري از حركت پوسته هاي گسلي صحبت مي كند. اگر يك مستند ساز هم بخواهد به موضوع بپردازد، دچار مشكل و عدم ارايه مطلبي درخور توجه خواهد شد.

ظهوريان يا اشاره به ديگر مشكلات اين بخش توضيح داد: كار مستند هزينه و زمان بر است و بايد شرايط لازم در اختيار مستند ساز قرار بگيرد تا با فراغ بال به ساخت اثرش بپردازد. وقتي گروه تلويزيوني بي بي سي با امكانات بسيار وسيع براي توليد مشترك يك مجموعه مستند به ايران آمدند، مدتها به مطالعه درباره جانوران و حيوانات ايراني پرداختند و پس از مطالعه دقيق و ايجاد تمامي شرايط مورد نياز به ساخت اثر اقدام نمودند.