به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام‌نیا در نود و دومین نشست ستاد مرکزی اربعین کشور که به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر و رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور برگزار شد، خواستار حضور میدانی استان‌های معین، نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط و درگیر در اربعین در استان شد.

وی اظهار داشت: قطعاً اربعین امسال متفاوت‌تر و باشکوه‌تر از سال‌های گذشته است و برای برگزاری باشکوه آن نیازمند همراهی و هم افزایی تمامی مجموعه‌های استانی و ملی هستیم.

استاندار ایلام در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و روند ایجاد و ترمیم زیرساخت‌های اربعین خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های ملی به مقوله اربعین در استان ایلام شد.

بهرام نیا افزود: تا اربعین زمان و فاصله زیادی نداریم و در این میان برای تکمیل برخی زیرساخت‌ها نیازمند مساعدت لازم در تزریق اعتبارات و تجهیز امکانات در حوزه‌های مختلف خدماتی، رفاهی و بهداشتی. هستیم.

در پایان این نشست مقرر شد که استان‌های معین در ایلام مستقر شوند و نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با اربعین با سفر به استان در برای احصای نیازها و کمبودها و رفع موانع و مشکلات زیرساختی کمک و مساعدت لازم را داشته باشند.