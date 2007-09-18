برخی ها دنبال تخریب شخصیت افراد هستند / کاندیدای مستقل فدراسیون فوتبال هستم

حسن بیادی عضوهیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درگفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود : منتسب کردن این اظهارات به بنده عین تهمت زدن است و کاملا هدف دار انجام شده است، ازهمین رو این موضوع را با جدیت تا حصول نتیجه از سوی مراجع قضایی پیگیری خواهم کرد.

سخنگوی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در واکنش به شایعات مطرح شده مبنی بر کناره گیری وی و حبیب کاشانی از جمع مدیران این باشگاه گفت: بنده و آقای کاشانی برای مدیریت باشگاه پرسپولیس حکم دوساله داریم و متاسفانه بعضی ها نمی توانند حرکت های اساسی که در زمان کوتاه حضور ما در باشگاه پرسپولیس صورت گرفته را تحمل کنند و از همین رو به هر دستاویزی متوسل می شوند تا شاید جایگاه مدیریت باشگاه پرسپولیس را تضعیف کنند.

بیادی تصریح کرد: تیم فوتبال پرسپولیس فصل جاری مسابقات لیگ برتررا با اقتدار آغاز کرده است و شادی و نشاط 90 هزار هوادار این تیم در بازی روز گذشته مقابل راه آهن برای خیلی ها گران تمام شده است و به همین جهت تلاش می کنند تا به هر نحو ممکن پرسپولیس را از مسیر موفقیت بازدارند.

وی تاکید کرد: بنده و آقای کاشانی تا لحظه ای که درباشگاه پرسپولیس مسئولیت داریم با قدرت و اتکا به پشتوانه مردم و هواداران پرسپولیس به کار خود ادامه خواهیم داد تا این باشگاه مردمی را به جایگاهی واقعی اش برسانیم.

عضوهیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص کاندیداتوریش در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: بنده هنوز به طور رسمی برای این کار اقدام نکرده ام و تنها فرم های مخصوص شرکت در انتخابات را دریافت کرده و ظرف روزهای آینده با تحویل مدارک رسما وارد صحنه انتخابات می شوم.

عضو شورای شهر تهران در خصوص حمایت دولت و سازمان تربیت بدنی برای کاندیداتوری وی در فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بنده به عنوان کاندیدای مستقل وارد عرصه انتخابات خواهم شد و از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نخواهم بود. هرچند عده ای تلاش می کنند با منتسب دانستن من به دولت به نوعی مرا متمایز از دیگر کاندیداها نشان دهند در حالی که شانس من و باقی متقاضیان حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال یکسان و برابر است وتنها این اعضا مجمع هستند که با رای مستقل خود رئیس آینده فدراسیون فوتبال را انتخاب می کنند.