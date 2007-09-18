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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

دستگاه تست رهایش از ارتفاع و ارتعاش ارابه فرود در وزارت دفاع ساخته شد

در آستانه هفته دفاع مقدس برای نخستین بار در کشور نمونه تحقیقاتی، دستگاه ترکیبی تست رهایش از ارتقاع، ترمز وارتعاش ارابه فرود (Drop- drum test) در دانشگاه صنعتی مالک اشتر وزارت دفاع طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ملک زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: دستگاه ترکیبی تست رهایش از ارتفاع، ترمز و ارتعاش ارابه فرود (Drop- drum test) که برای تست ارابه های فرود انواع هواپیماهای سبک و پهپادها و شبیه سازی فرود آنها به کار می رود مجهز به ثبات های الکترونیکی شتاب سنج و کرنش سنج است که از طریق نرم افزارهای الکترونیک پس از پردازش سیگنال ها، نیروی ضربات وارده به ارابه فرود و بعضی پارامترهای دینامیک نظیر پارامترهای مربوط به تغییر مکان ها را به نمایش می گذارد.

وی افزود: طراحی و ساخت این دستگاه، با هزینه ای بسیار اندک و مقرون به صرفه ساخته شده است که علاوه بر نمایش اقتدار صنایع دفاعی کشورمان، به میزان قابل توجهی صرفه جویی ارزی را نیز به دنبال دارد.

دکتر ملک زاده همچنین اعلام کرد: با تاکید بر ایده پردازی نو در ادغام چند فرایند تست در یک دستگاه و توسعه ظرفیت کارهای دانشی و علمی مطلوب، کار انجام شده می تواند بستر ساز رفع گلوگاه های صنعتی در حوزه تستهای ارایه فرود باشد.

لذا این نمونه تحقیقاتی برای صنعتی شدن و قابلیت کاربردی برای ارائه فرود هواپیماهای سنگین نیز قابل توسعه است.

کد مطلب 554325

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