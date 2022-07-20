به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی شامگاه چهارشنبه در چهل و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها وظیفه دارند که با جدیت به دنبال احیای واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی و افزایش تولید در استان کرمانشاه باشند.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر تلاش برای رونق اقتصادی و کمک به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه نیز از اولویت‌های بسیار مهم و اساسی در استان است.

در این جلسه با ارائه گزارش توسط مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه درباره اقدامات انجام شده در راستای احیای ظرفیت‌های تعریف شده واحدهای تولیدی، به مسائل و مشکلات چند واحد تولیدی و رفع مشکل دریافت تسهیلات واحدهای مرغ تخم گذار رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.