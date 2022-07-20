  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۷

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه:

ایجاد رونق اقتصادی از اولویت‌های اساسی در کرمانشاه است

ایجاد رونق اقتصادی از اولویت‌های اساسی در کرمانشاه است

کرمانشاه- معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت: ایجاد رونق اقتصادی از اولویت‌های اساسی در کرمانشاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی شامگاه چهارشنبه در چهل و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها وظیفه دارند که با جدیت به دنبال احیای واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی و افزایش تولید در استان کرمانشاه باشند.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر تلاش برای رونق اقتصادی و کمک به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه نیز از اولویت‌های بسیار مهم و اساسی در استان است.

در این جلسه با ارائه گزارش توسط مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه درباره اقدامات انجام شده در راستای احیای ظرفیت‌های تعریف شده واحدهای تولیدی، به مسائل و مشکلات چند واحد تولیدی و رفع مشکل دریافت تسهیلات واحدهای مرغ تخم گذار رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 5543364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها