به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۱۲۵ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای اشتهارد، فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۱۲۵، ۱۱۸، ۱۱۵و ۷۹ است که بر این مبنا کیفیت هوای نظرآباد در وضعیت قابل قبول و کیفیت هوای دیگر شهرستانهای در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
وزش باد شدید و لحظهای، گرد و خاک و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت استان شده است.
بر این اساس ساکنان استان البرز به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
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