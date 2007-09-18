همایش استانی "در سوگ خورشید" در دلفان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دلفان، این همایش به مناسبت ماه مبارک رمضان و با حضور شعرای کلیه شهرستان های استان برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت در دومین همایش شعر "در سوگ خورشید" می توانند اشعار خود را با موضوع فرهنگ نبوی و عدالت علوی تا سیزدهم ماه مبارک رمضان به آدرس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ارسال نمایند.

برگزاری نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای قرآنی، برپایی آیین شبی با قرآن با حضور حاج جواد فروغی، برگزاری کلاس های آموزش قرآن در سطوح مختلف وهمچنین برپایی جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) از دیگر برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلفان در ماه رمضان است.