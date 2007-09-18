۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۷

همایش استانی موذنین در ازنا برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همایش استانی موذنین با حضور موذن برجسته کشور خادم الحسینی در شهرستان ازنای لرستان برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش استانی موذنین و همچنین مسابقه استانی اذان با حضور کلیه موذنین لرستانی در ایام ماه مبارک رمضان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا برگزار می شود.

سید مسعود صالحی تصریح کرد: علاقمندان برای شرکت در این همایش و مسابقه می توانند با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا تماس حاصل کنند یا حضوری به این اداره مراجعه کنند.

وی در ادامه با تشریح برنامه های این اداره در ماه مبارک رمضان اذعان داشت: برگزاری شب شعر"علوی" در شب شهادت امام علی (ع) و برپایی مسابقه عکاسی "لحظه های مناجات " و تشکیل نمایشگاهی از آثار برگزیده آن را از دیگر برنامه های این اداره در ماه رمضان است .

وی همچنین برپایی نمایشگاه کتاب ویژه علوم قرآنی و نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان ازنایی را از جمله برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا تا پایان ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

