خصومت ورزی فرانسه با مهمترین شریک تجاری خود در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت فرانسه در حالی بر این مسئله تاکید دارد که میزان تجارت خارجی فرانسه با تهران فقط پنج دهم درصد کل تجارت خارجی این کشور را تشکیل می دهد. مبادلات تجاری فرانسه با ایران در سال 2006 میلادی به حدود 2 میلیارد دلار رسید که اغلب آن را نیز کالاهای صنعتی تشکیل داده اند.

براساس اظهارات برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه خطاب به شرکت های "توتال" و "گاز فرانسه"، دولت این کشور به علت بحران در زمینه برنامه هسته ای ایران، از شرکت های بزرگ فرانسوی خواسته است در ایران سرمایه گذاری نکنند.

سایت های کمک به تجارت در فرانسه نیز در گزارشی اعلام کرده اند:‌ در اواخر سال 2006 میلادی، پس از رومانی و استرالیا، ایران سی و چهارمین مشتری فرانسه و سی سومین عرضه کننده به فرانسه پس از هندوستان به شمار می رود.

ایران یک شریک تجاری مهم برای فرانسه در خاورمیانه به شمار می رود و پس از ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان سومین مشتری مهم و همچنین پس از ترکیه و عربستان سعودی به عنوان مهمترین صادرکننده به فرانسه در نظر گرفته می شود.

نکته قابل توجه این است که 97 درصد واردات نفت فرانسه از ایران صورت می گیرد.

شرکت "توتال" که درحال حاضر 20 هزار بشکه نفت در روز در ایران تولید می کند، اکنون کاندیدای توسعه یک کارخانه تبدیل به مایع کردن گاز طبیعی در حوزه پارس جنوب در خلیج فارس شده است.

صادرات فرانسه تقریبا در سیطره کالاهای صنعتی قرار داد که در سال 2006 میلادی به ارزش یک میلیارد و 960 میلیون یورو رسید که 57 درصد کل صادرات فرانسه را تشکیل می دهد.

در همین حال، میزان صادرات کالاهای دیگر فرانسه در سال گذشته همچون محصولات شیمیایی و پلاستیکی و فلزی به میزان حدود 462 میلیون یورو، کالاهای مصرفی 127 میلیون یورو همچون تولیدات دارویی ، آرایشی و بخش مواد غذایی ‌فقط 31 میلیون یورو بوده است.

با وجود کاهش فروش کالاهای فرانسوی، تولیدات صنعتی اتومبیل فرانسه با 657 میلیون یورو در سال 2006 میلادی اولین مرکز صادرات این کشور به شمار می رود.

‌بازار ایران تنها پذیرای دوسوم فروش خودروهای فرانسوی در منطقه خاورمیانه را در سال 2006 میلادی تشکیل می دهد.

شرکت خودروسازی فرانسوی "رنو" نیز در ماه ژوئن شروع به تحویل اولین لوگان های ساخته شده در ایران کرد که محصول مشترک ایران و فرانسه به شمار می رود. ایران همچنین خودروهای پژو 405 و 206 تولید می کند.

کوشنر وزیر امورخارجه فرانسه روز یکشنبه 25 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، دنیا باید برای جنگ آماده شود.

این اظهارات با مخالفتهای گسترده جامعه جهانی روبرو شده است و مقامهای کشورهای مختلف از جمله روسیه، اتریش و ایتالیا و ترکیه درباره پیامدهای فاجعه بار هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران هشدار داده و بر ضرورت حل دیپلماتیک موضوع هسته ای تهران تاکید کرده اند.

محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به این اظهارات گفت : از اظهارات جنگ طلبانه علیه ایران بپرهیزید و از جنگ عراق عبرت بگیرید .

مخالفت قاطعانه جامعه بین المللی با این اظهارات جنگ طلبانه سبب شد تا پارلمان فرانسه از کوشنر بخواهد برای توضیح درباره این اظهارات جنجال برانگیز به پارلمان بیاید.

" آکسل پوناتیوسکی " رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان فرانسه گفت : " برنارد کوشنر " قرار است در تاریخ 2 اکتبر(10 مهر) در پارلمان فرانسه حضور پیدا کرده و درباره اظهارات اخیر ضد ایرانی خود توضیحات لازم را ارائه کند .