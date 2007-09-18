انتقادات نجفی از اداره شورای شهر تهران و تعطیلی جلسه امروز

به گزارش خبرنگار مهر وی که در جمع خبرنگاران و پس از پایان زود هنگام جلسه امروز شورا سخن می گفت با انتقاد از برگزاری کوتاه مدت جلسه امروز شورا خاطرنشان کرد: به صلاح شورا نیست که هر دفعه جلسات شورا به دلیل حضور در تشییع جنازه و یا حضور در مراسم، تعطیل و یا کوتاه شود و این مسئله با شان شورای شهر مغایرت دارد.

دکتر نجفی تصریح کرد: در ارتباط با تغییر ساعات کار ادارات اولین کسی بودم که اعتراض کرده ام و بر اساس محاسبات، هر روز تعطیلی در کشور 500 میلیون دلار و حدود 500 میلیارد تومان به تولید ناخالص ملی آسیب می رساند و به همین اساس در واقع 8 روز درماه را تعطیل اعلام کرده ایم و معتقدم شرعا اجازه چنین کاری را نداریم.

در طرحی مانند مونوریل که نیازمند اطلاعات کارشناسی و دقیق بود کارشناسی لازم انجام نشد و تا وقتی که شورای شهر زمان خود را صرف نامگذاری معابر ، خیابانها و تغییر نام بن بست ها کند، تعطیلی شورا بهتر از ادامه جلسه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: قرار بود که در جلسه امروز شورا نطق پیش از دستور داشته باشم که با توجه به کوتاه شدن جلسه امکان قرائت آن را نیافتم و نسبت به کوتاهی جلسه نیز اعتراضی را نکردم تا تلقی اینکه به خاطر فرصت نیافتن نسبت به نطق خود اعتراض کرده ام پیش نیاید.

وی یاد آور شد: از کجا می دانیم که مردم به ما این اجازه را می دهند که 15 عضو شورا ، شورای شهر را تعطیل کنند ودر مراسم تشیع جنازه شرکت کنند، من این مسئله را مغایر با وجدان کاری و اصول اخلاقی که ما باید متعهد به انجامش باشیم می دانم و البته این تصمیمی بوده که نائب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا گرفته است.

محمد علی نجفی افزود: جلسات شورا با حضور 10 نفر رسمیت پیدا می کند و با در نظر گرفتن غیبت 3 عضو در جلسه امروز ، با خروج 3 - 4 نفر ازاعضا که نسبت به حضور در مراسم یاد شده تمایل داشتند جلسه امروز از رسمیت می افتاد و بهتر بود از جانب شورا تنها نماینده ای در این مراسم حضور پیدا می کرد که هم مردم راضی تر بودند و هم برای بازماندگان قابل قبول تر بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در جلسات خصوصی که داشتیم در ارتباط با افزایش کارایی شورا در دو نوبت مجموعه ایرادات را لیست کرده ام و باید توجه داشت که یک دهم مهلت چهار ساله برای خدمت به مردم تهران پایان یافته است و این سئوال مطرح است که اگر بعد از 4 سال 10 برابر مقدار فعلی نیز کار انجام دهیم ، آیا تکلیف خودمان را در قبال مردم انجام داده ایم یا نه ؟ که البته نظر من منفی است.

نجفی در مورد شائبه سیاسی بودن اظهاراتش تاکید کرد: مردم می توانند در مورد سیاسی بودن یا نبودن این اظهارات قضاوت کنند و تعطیلی یا تاخیر در برگزاری جلسات شورای شهر ارتباطی به سیاسی بودن ندارد و سبب ضرر رساندن به کار مردم و شورا می شود.

از کجا می دانیم که مردم به ما این اجازه را می دهند که 15 عضو شورا ، شورای شهر را تعطیل کنند و در مراسم تشیع جنازه شرکت کنند، من این مسئله را مغایر با وجدان کاری و اصول اخلاقی می دانم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یاد آور شد: طبق آیین نامه داخلی شورای شهر رئیس جلسه می تواند در این خصوص تصمیم گیرنده باشد ولی این تصمیم باید به اطلاع هیئت رئیسه برسد و لازم به ذکر است که اعضای هیئت رئیسه از برخی تصمیمات رئیس جلسه بی اطلاع هستند و حتی 2 دبیر شورا نیز به این روند معترض بوده اند چرا که دبیران جلسه عضو هیئت رئیسه شورا هستند.

عضو شورای شهر تصریح کرد: باید در شورای شهر تهران مسائل به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون ها به دقت نقد شود.

وی افزود: در طرحی مانند مونوریل که نیازمند اطلاعات کارشناسی و دقیق بود کارشناسی لازم انجام نشد و تا وقتی که شورای شهر زمان خود را صرف نامگذاری معابر ، خیابانها و تغییر نام بن بست ها کند، تعطیلی شورا بهتر از ادامه جلسه است.

محمد علی نجفی در مورد اظهارات رئیس شورا که مبنی بر اینکه شورای شهر تهران باید 300 عضو داشته باشد یاد آور شد: شورای شهر باید در خصوص مسائل جاری شهر سیاست گذاری کند که این کار با 15 عضو ویا تعداد مشخص شده در قانون امکانپذیر است.

وی از نحوه ارتباط برخی از اعضای شورای شهر با مردم انتقاد کرد و افزود: برخی از اعضای شورا حضور بین مردم در مساجد و شهرداریها را به معنی ارتباط موثر با مردم تصور می کنند و در حالی که شورای شهر باید با بدنه علمی و تخصصی با مردم ارتباط برقرار کند. همچنین ادبیات و شیوه برخورد برخی از اعضا را با خبرنگاران نمی پسندم.

متاسفانه عده ای از مدیران از کارشناسان می خواهند که در بررسی خود طرح ارائه شده از سوی خود را مورد تایید قرار دهند که این مسئله به خوبی در زمان تصویب طرح مونوریل در شورا نمایان بود.

عضو شورای شهر تهران در مورد جلسات غیر علنی شورا در یکشنبه ها نیز گفت: در این رابطه حداقل 4 بار تذکر به هیئت رئیسه شورا ارائه داده ایم و در بین اعضای شورا برگزاری غیر علنی جلسات به بهانه طرح مسائل اصلی و محرمانه اختلاف نظرهایی وجود دارد که رئیس شورای شهر با توجه به اینکه این مسئله خلاف آیین نامه است ، دستور بازنگری در آیین نامه را به کمیسیون برنامه و بودجه داده اند تا صورت مسئله از بین برود.

دکتر محمد علی نجفی خاطرنشان کرد: در شورای شهر سیستم تصمیم سازی وجود ندارد و نظام فعلی تصمیم سازی در شورا با مشکل مواجه است ، متاسفانه عده ای از مدیران از کارشناسان می خواهند که در بررسی خود طرح ارائه شده از سوی خود را مورد تایید قرار دهند که این مسئله به خوبی در زمان تصویب طرح مونوریل در شورا نمایان بود.