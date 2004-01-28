به شما و رييس جمهور ظرف امروز فرصت مي دهم با كساني كه به نمايندگان توهين مي كند برخورد كنيد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي افزود: نمايندگاني كه درمجلس ششم به عنوان وكيل ملت به ايفاي وظيفه قانوني خود مبادرت ورزيده اند اكنون در معرض تهديد قرار دارند. گروهي در معرض رد صلاحيت هستند و گروهي هم در معرض انواع تهديدها و فشارها و تخريب ها قرار دارند. تعدادي از همكارانم كه جزء بهترين هاي مجلس بوده اند رد صلاحيت شده اند و گروهي نيز در حوزه هاي انتخابيه خود ترور شخصيت مي شوند.

اعلمي در تذكر خود گفت: آقاي كروبي مستحضريد كه در طول دوره ششم مجلس به عنوان وكيل ملت نه وكيل الدوله تمام اهتمام خود را صرف ايفاي وظايف قانوني خويش و استيفاي حقوق ملت كردم و در اين مسير از هيچ تلاشي كوتاهي نورزيده ام اكنون فصل درو كردن محصول آن يعني تخريب و ترور شخصيتم فرا رسيده است. دستگاههايي كه مشمول تيغ نظارتي من شده اند در استان كميته اي تشكيل داده اند مركب از عوامل سه وزارتخانه، مديران متخلف و ضد مردمي و عده اي از نمايندگان وكيل الدوله استان كه با افشاگري هاي من منافعشان به خطر افتاده است.

نماينده تبريز ادامه داد: آقاي كروبي! وقتي سوال نمايندگان در مهلت قانوني ده روز در مجلس مطرح نمي شود وزراي بي كفايت و عوامل زير مجموعه آنها اينگونه تشجيع مي شوند تا نماينده ملت را تخريب كرده و با عوامفريبي گروهي ساده دل را عليه او تحريك كنند. از اين رو به شما و رييس جمهور ظرف امروز فرصت مي دهم كه با وزير و اين قبيل مديراني كه وقيحانه جسارت كرده و به نماينده ملت توهين مي كنند برخورد قانوني كرده و آنها را چنان متنبه سازيد كه از اين پس جرات تكرار اين قبيل ياوه گويي ها را به خود ندهند ، در غير اين صورت به روش خود آنها عمل خواهم كرد.

