به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي افزود: نمايندگاني كه درمجلس ششم به عنوان وكيل ملت به ايفاي وظيفه قانوني خود مبادرت ورزيده اند اكنون در معرض تهديد قرار دارند. گروهي در معرض رد صلاحيت هستند و گروهي هم در معرض انواع تهديدها و فشارها و تخريب ها قرار دارند. تعدادي از همكارانم كه جزء بهترين هاي مجلس بوده اند رد صلاحيت شده اند و گروهي نيز در حوزه هاي انتخابيه خود ترور شخصيت مي شوند.
اعلمي در تذكر خود گفت: آقاي كروبي مستحضريد كه در طول دوره ششم مجلس به عنوان وكيل ملت نه وكيل الدوله تمام اهتمام خود را صرف ايفاي وظايف قانوني خويش و استيفاي حقوق ملت كردم و در اين مسير از هيچ تلاشي كوتاهي نورزيده ام اكنون فصل درو كردن محصول آن يعني تخريب و ترور شخصيتم فرا رسيده است. دستگاههايي كه مشمول تيغ نظارتي من شده اند در استان كميته اي تشكيل داده اند مركب از عوامل سه وزارتخانه، مديران متخلف و ضد مردمي و عده اي از نمايندگان وكيل الدوله استان كه با افشاگري هاي من منافعشان به خطر افتاده است.
نماينده تبريز ادامه داد: آقاي كروبي! وقتي سوال نمايندگان در مهلت قانوني ده روز در مجلس مطرح نمي شود وزراي بي كفايت و عوامل زير مجموعه آنها اينگونه تشجيع مي شوند تا نماينده ملت را تخريب كرده و با عوامفريبي گروهي ساده دل را عليه او تحريك كنند. از اين رو به شما و رييس جمهور ظرف امروز فرصت مي دهم كه با وزير و اين قبيل مديراني كه وقيحانه جسارت كرده و به نماينده ملت توهين مي كنند برخورد قانوني كرده و آنها را چنان متنبه سازيد كه از اين پس جرات تكرار اين قبيل ياوه گويي ها را به خود ندهند ، در غير اين صورت به روش خود آنها عمل خواهم كرد.
تذكر اعلمي به هيات رييسه مجلس
به شما و رييس جمهور ظرف امروز فرصت مي دهم با كساني كه به نمايندگان توهين مي كند برخورد كنيد
اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با استناد به ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس با تذكر به هيات مجلس ادعا كرد كميته اي براي ترور شخصيتي در استان تشكيل شده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي افزود: نمايندگاني كه درمجلس ششم به عنوان وكيل ملت به ايفاي وظيفه قانوني خود مبادرت ورزيده اند اكنون در معرض تهديد قرار دارند. گروهي در معرض رد صلاحيت هستند و گروهي هم در معرض انواع تهديدها و فشارها و تخريب ها قرار دارند. تعدادي از همكارانم كه جزء بهترين هاي مجلس بوده اند رد صلاحيت شده اند و گروهي نيز در حوزه هاي انتخابيه خود ترور شخصيت مي شوند.
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