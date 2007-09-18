ترک عراق به معنای توهین به ارزش های آمریکا است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس،"رابرت گیتس" در سخنانی در ویرجینیا با اشاره به افغانستان و عراق بر واقع ‌گرایی در پیشبرد دموکراسی و آزادی آمریکایی در سراسر جهان تاکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا درباره عراق مجددا با تاکید بر مخالفت دولت بوش با خروج شتابزده‌ نیروهای آمریکایی از این کشور، هشدار داد: رها کردن عراق و خاورمیانه در ناآرامی و آشوب، به منزله‌ خیانت به متحدان منطقه و افزودن شجاعت دشمنان است.

وی مدعی شد: ترک عراق، جایی که همین دو سال پیش حضور در رای‌ گیری برای دموکراسی قانون اساسی برای مردم این کشور خطرناک بود، یک توهین به منافع و ارزش‌ های آمریکا بوده و مانع برقراری آزادی و ثبات در این کشور است.

رابرت گیتس درباره افغانستان نیز گفت: در حالی که ما معتقدیم دموکراسی یک عامل کلیدی در برقراری ثبات در افغانستان است، متحدان آمریکا به تامین منابع لازم یا قرار دادن نیروهای خود درخط مقدم در افغانستان بی‌ میل هستند.

وزیر دفاع آمریکا خاطرنشان کرد: افغانستان به شکلی واقع‌ بینانه یک سنگ محک برای سنجش این مسئله است که آیا یک ائتلاف از دموکراسی ‌های پیشرفته ( ناتو ) هنوز می‌تواند فداکاری کرده و به تعهدات خود برای پیشبرد دموکراسی در این کشور عمل کند.

وی افزود: اگر یک اتحاد که براساس ارزش ‌های دموکراتیک ایجاد شده در پایه گذاری دموکراسی در افغانستان ذره‌ ای تردید کند، مایه‌ شرمساری همه‌ ما خواهد بود.

وزیر دفاع آمریکا در گذشته نیز متحدان اروپایی واشنگتن را برای تامین نیرو و تجهیزات بیشتر برای ماموریت تحت امر ناتو در افغانستان برای مقابله با طالبان تحت فشار گذاشته بود.



این در حالی است که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق شب گذشته با اشاره به احتمال عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در دو مرحله اعلام کرد که دولت عراق به یک توافق نامه طولانی مدت با آمریکا و برخی کشورهای دیگر در زمینه همکاری امنیتی می اندیشد.