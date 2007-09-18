انفجار سه خودروی بمب گذاری شده در بغداد / بازداشت 13 فرد مظنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق امروز اعلام کردند: انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در محله اور واقع در شمال شرق بغداد دست کم شش کشته و 15 زخمی به جا گذاشت.

مناطق مختلف بغداد علاوه براین، شاهد وقوع سه انفجار دیگر بود.

انفجار یک بمب در الزعفرانیه واقع در جنوب شرق بغداد که گشتی پلیس را هدف قرار داده بود منجر به کشته شدن یک غیر نظامی عراقی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

در خیابان فلسطین واقع در شرق بغداد نیز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده سبب کشته شدن سه نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر شد.

انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز این شهر و پرتاب یک فروند خمپاره در پی این انفجار نیز، منجر به کشته شدن هفت عراقی و زخمی شدن 23 نفر دیگر شد.

بر اثر این انفجار 11 خودروی غیرنظامی نیز آتش گرفت.

همچنین ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان آمریکایی صبح امروز با هجوم به منطقه حوض دجله در جنوب بغداد، سه فرد مسلح را به قتل رسانده و 13 فرد مظنون به همکاری با شبکه القاعده را بازداشت کردند.