پيش بيني وضع هواي كشور طي 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان شمال خراسان ، سواحل شرق مازندران و ارتفاعات شمالي سمنان نيمه ابري تا ابري همراه با بارش برف و باران ، آسمان سيستان و بلوچستان صاف تا كمي ابري و در برخي نقاط همراه با وزش باد و گرد و خاك پيش بيني مي شود .

آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، ابوموسي و سيري صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط با غبار محلي پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 10 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .

سازمان هواشناسي اعلام كرد : طي امروز ابوموسي و بندرعباس با 22 درجه سانتيگراد بالاي صفر و مشهد با 4 درجه سانتيگراد بالاي صفر به ترتيب گرمترين و خنك ترين شهرهاي كشور بوده اند .