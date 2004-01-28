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۸ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۱۹

پيش بيني وضع هواي كشور طي 24 ساعت آينده

پيش بيني وضع هواي كشور طي 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي آسماني صاف تا قسمتي ابري و در بعضي ساعات همراه با وزش ملايم باد را براي تهران و بسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان شمال خراسان ، سواحل شرق مازندران و ارتفاعات شمالي سمنان نيمه ابري تا ابري همراه با بارش برف و باران ، آسمان سيستان و بلوچستان صاف تا كمي ابري  و در برخي نقاط همراه با وزش باد و گرد و خاك پيش بيني مي شود .

آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ،  قشم ، كيش ، ابوموسي و سيري صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط با غبار محلي پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 10 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .

سازمان هواشناسي اعلام كرد : طي امروز ابوموسي و بندرعباس با 22 درجه سانتيگراد بالاي صفر و مشهد با 4 درجه سانتيگراد بالاي صفر به ترتيب گرمترين و خنك ترين شهرهاي كشور بوده اند .

کد مطلب 55445

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