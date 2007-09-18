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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

بیش از 40 هزار نفر عضو انجمن اسلامی دانش آموزی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی گفت: بیش از 40 هزار نفر دانش آموز در یک هزار و 200 پایگاه مقاطع متوسطه عضو این اتحادیه می باشند .

علی حامد مقدم ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: اولویت کاری سال تحصیلی جدید این اتحادیه تلاش برای پیشبرد اهداف جنبش نرم افزاری و افزایش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در این مقاطع است.

وی اضافه کرد: شناسایی نخبگان مدارس و استفاده بهینه از این افراد از اهداف دیگر انجمن های اسلامی مدارس است.

حامد مقدم با اشاره به اینکه طرح باز بودن دفاتر انجمن های اسلامی مدارس در تابستان امسال نتایج فرهنگی قابل توجهی به دست آمده تصریح کرد: در همین راستا حدود 160 اردوی متمرکز انجام شده که این رقم در سال گذشته به میزان 17 اردو بوده است.

وی تشکیل هیئت انصار المهدی در تمام مدارس را از فعالیت های این اتحادیه دانست و عنوان کرد: طرح خیمه های معرفت، ایجاد رادیو انجمن و پروژه انسجام از فعالیت های دیگر این انجمن بوده است.

برای نخستین بار درسطح کشور طرح چشم انداز 10ساله در اتحادیه دانش آموزی خراسان رضوی برنامه ریزی شد.

کد مطلب 554458

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