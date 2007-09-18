ماده دوم لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز خود، ماده 2 این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس این بند از لایحه، فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه تقسیم شوند.

گروه یک: تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده

گروه دو: فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده

گروه سه: فعالیت ها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:

1- شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)

2- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

3- تولیدات مجرمانه یا فردی نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح

4- شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

5- معادن نفت و گاز

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون

7- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران

8- شبکه اصلی انتقال برق

9- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

10- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی

11- شبکه های اصلی راه و راه آهن

12- رادیو و تلویزیون

تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه فوق بر عهده دولت است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران می رسد در مورد بند 3 گروه سه، مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید به تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد.