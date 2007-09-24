اعضای انجمن قلم در سال های گذشته چندان فعال نبوده اند

ابراهیم زاهدی مطلق - عضو انجمن قلم - در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند فعالیت های انجمن قلم در سال های گذشته گفت: انجمن در آغاز شکل گیری به این امید پا گرفت که بتواند در تثبیت فعالیت های صنفی و فرهنگی شاعران و نویسندگان موثر باشد اما این امر میسر نشد اما با روی کار آمدن اعضای هیات مدیره جدید به سرپرستی رضا امیرخانی، انجمن فعالیت های گسترده تری در پیش گرفت.

وی افزود: تاسیس کتابفروشی، نمایش فیلم و اعزام نویسندگان و شاعران به خارج از کشور و همچنین فراهم کردن تسهیلات رفاهی برای این قشر از جمله فعالیت های هیات مدیره به شمار می رود.

زاهدی مطلق تصریح کرد: به عنوان مثال انجمن مدتی پیش در جهت ارائه تسهیلات رفاهی مقرر کرد تا یکی از اعضا با هزینه انجمن به کشور برزیل سفر کند اما جالب این بود که در میان اعضای انجمن، کسی برای رفتن به این سفر تمایل نشان نداد در حالی که برای یک نویسنده دیدن آمریکای لاتین می تواند یک رویا محسوب شود تا به مدد آن الهامات زیادی دریافت کند. با این حال نقش انجمن در پیشبرد ادبیات ایران انکارناپذیراست.

عضو انجمن قلم ایران ادامه داد: در هیچ جای دنیا نباید تقابلی میان یک تشکل صنفی فرهنگی و وزارتخانه ذی ربط وجود داشته باشد؛ مثل اینکه بازرگانان با وزارت بازرگانی در تقابل باشند. واقعیت این است که انجمن طی سال های شکل گیری در هر دوره ای ارتباط مطلوب خود را با وزارت ارشاد حفظ کرده و هرگز دچار تقابل با این ارگان نبوده است.

زاهدی اضافه کرد: با وجود شکل گیری انجمن در زمان دولت قبلی در حال حاضر ارتباط انجمن با دولت نهم بهتر شده است. در دولت قبل رابطه وزارت ارشاد با انجمن به خوبی امروز نبود. با این حال باید گفت براساس گفته رییس هیات مدیره انجمن قلم، دولت باید چشمش را باز و دستش را کوتاه کند؛ یعنی تنها یک نظارت کلی بر تشکل های فرهنگی وجود داشته باشد؛ مشروط بر اینکه تشکل ها نیز علیه منافع ملی عمل نکنند.