کارشناسان نظامی آمریکا از ایستگاه راداری آذربایجان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام وزارت دفاع آمریکا امروز خبر داد که تیم اعزامی شش نفره پنتاگون به ریاست سرتیپ "پاتریک اوریلی"، معاون آژانس دفاع موشکی آمریکا با همراهی کارشناسان روسی و آذربایجانی از ایستگاه راداری گاباله در مناطق کوهستانی شمال آذربایجان بازدید کردند.

مقامهای روسی گفته بودند مذاکراتی سه جانبه نیز بین کارشناسان سه کشور در باکو برگزار خواهد شد، اما مقامهای آمریکایی گفتند این بازدید صرفاً فنی است و مذاکره ای برگزار نخواهد شد. با اینکه آمریکایی ها درباره استفاده از ایستگاه گاباله ابراز تردید کرده اند، اما کارشناسان، تیم اعزامی از سوی پنتاگون را نشانه ای تلقی کرده اند مبنی بر اینکه، واشنگتن، پیشنهاد مسکو را کاملاً رد نکرده است.

آمریکا اعلام کرده در نظر دارد یک سامانه دفاع موشکی را در کشورهای لهستان و جمهوری چک مستقر کند و هدف آن را مقابله با تهدیدهای موشکی ایران عنوان کرده است. اما روسیه با این طرح به شدت مخالف است و می گوید موشک های ایران قادر به رسیدن به خاک اروپا نیستند و هدف این طرح، تحت نظر قرار دادن روسیه است.

"ولادیمیر پوتین"، رئیس جمهور روسیه به آمریکا پیشنهاد داده به جای استقرار این سامانه موشکی از ایستگاه گاباله استفاده مشترک کنند. دولت بوش با اینکه از این پیشنهاد استقبال کرده، اما طرح سپر موشکی اروپایی خود را لغو نکرده است.

تاکنون دو دور مذاکره بین مقامهای روسیه و آمریکا درباره این پیشنهاد برگزار شده، اما نتیجه ای حاصل نشده است. ژنرال "الکساندر یاکوشین"، معاون اول رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه با تکرار اینکه مسکو مخالف نظر واشنگتن مبنی بر تهدید ناشی از ایران است، گفت: مهمترین وظیفه ما در حال حاضر واکنش نشان دادن به تهدیدهایی است که واقعاً در جنوب روسیه وجود دارند، نه تهدیدهای فرضی در سال های 2020 تا 2025.

ایستگاه راداری عظیم گاباله در سال 1984 به عنوان یکی از قوی ترین ایستگاه های هشدارموشکی شوروی سابق راه اندازی شد. این ایستگاه که منطقه ای به شعاع شش هزار کیلومتر را تحت پوشش نظارتی قرار می دهد و قادر به کنترل کل خاورمیانه، آسیا و بخش هایی از آفریقاست، به طور مستمر اطلاعات جمع آوری شده خود را به تاسیساتی در مسکو مخابره می کند. در سال 1991 به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت آذربایجان این ایستگاه را تا سال 2012 به روسیه اجاره داد.