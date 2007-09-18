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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۲۴

سرتیپی:

اکران "اتوبوس شب" قطعی نشده است

مدیر پخش فیلمیران از قطعی نبودن اکران فیلم سینمایی "اتوبوس شب" در این هفته خبر داد.

علی سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "برخلاف اخبار اعلام شده مبنی بر آغاز اکران "اتوبوس شب" از چهارشنبه این هفته، تاکنون هیچ چیز قطعی نشده و حتی ممکن است این فیلم چهارشنبه هفته آینده هم اکران نشود."

پیش از این قرار بود "اتوبوس شب" در برنامه عید فطر اکران شود، اما سرتیپی در گفتگویی از تعویق اکران آن خبر داد. تا اینکه دیروز مرکز سیمافیلم اعلام کرد این فیلم چهارشنبه هفته جاری یا نهایتا چهارشنبه هفته آینده اکران خواهد شد.

در این ساخته تحسین شده کیومرث پوراحمد، خسرو شکیبایی، محمدرضا فروتن، مهرداد صدیقیان و ... نقش های اصلی را بر عهده دارند.

کد مطلب 554482

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