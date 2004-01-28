استعفاي اعضاي كابينه ؛ استعفا را به اين صورت قبول ندارم

به گزارش خبرنگار سياسي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران پس ازجلسه هيات دولت گفت: اگر در بعضي حوزه ها امكان رقابت نباشد، هر تعدادي هم كه شركت كنند ازپيش معلوم است كه يك جريان روي كار خواهد آمد ضمن اينكه تاكنون حدود 500 نفر اعلام كردند كه ردصلاحيت ها و عدم احراز ها برگشته است و امروز صبح هم شنيدم 700 نفر و انشاءالله با مذاكراتي كه داريم اين عدد بالا ميرود البته تعداد مهم است حتي اگر يك نفر هم به ناحق ردصلاحيت شده باشد من به عنوان رئيس جمهور و به عنوان يك شهروند از حق او دفاع خواهم كرد اما انتخابات رقابتي فقط به تعداد نيست ممكن است دهها نفر از آدمهايي كه ناشناس باشند برگردند ولي ممكن است كه ده نفر كه برگردند انتخابات در خيلي حوزه ها رقابتي شود و ممكن است درجايي ديگر 1000 نفر هم كه برگردد رقابتي نشود البته اين بدين معنا نيست كه آدمي كه واقعا صلاحيت ندارد بر حضورش در انتخابات اصرار بورزيم.

رئيس جمهور گفت: آنچه كه مورد توجه ما مي باشد اين است كه انتخابات رقابتي شود البته اين بدين معنا نيست كه آدمي كه واقعا صلاحيت ندارد حتما بگوييم در انتخابات شركت كند.

خاتمي تصريح كرد ما معتقديم كه بسياري از كساني كه ردصلاحيت شده اند، صلاحيت دارند لذا اگر با معيارهاي قانوني امروز و به خصوص با نظري كه رهبري فرمودند عنايت شود خيلي از مشكلات ما حل مي شود.

رئيس جمهور گفت: اگر يك مورد هم در تاييد صلاحيتها ناحق شود من قبول ندارم و از آن دفاع مي كنم ولي در انتخابات رقابتي به ضرورت به معناي اين نيست كه هيچ جفايي نشده است اما انتخابات در شرايطي است كه مردم مي توانند از ميان افراد موجود انتخاب كنند كه اين مي شود رقابتي.

خاتمي افزود: يك آدم بي صلاحيتي كه دزد بوده مسائل مالي داشته و يا مسائل سياسي مشخص داشته و براندازي مي كرده به هيچ وجه صلاحيت ندارد كه به مجلس بيايد و من موافقم كه ردصلاحيت شود اما بحث سر اين است كه همه آنهايي كه ردصلاحيت شدند اينگونه بوده اند؟ آيا در موقعيت مشابه يك نفر كه گرايش خاصي داشته با فرد ديگري با گرايش خاص مثل هم رد شده اند، صحبت سر اين است كه سخت گيري نكنيم و بهانه جويي نكنيم، اگر نظر را تنگ كنيم خيلي ها بيرون مي روند درحالي كه اگر نظر را باز كنيم خيلي ها وارد مي شوند.

وي در خصوص تعيين هياتي براي رسيدگي به مساله ردصلاحيتها گفت: رايزني به آن معنا نيست ما بالاخره نظراتي داريم و آن كسي كه تعيين كننده است شوراي نگهبان است نه دولت بنابراين من مسئوليت همه ردها را نمي پذيرم ، ممكن است كساني بازهم رد شوند كه از نظر ما نبايد رد شوند، ما فقط به دوستان گزارش و اطلاعات مي دهيم، وزير اطلاعات بنده بيشتر بايد بگويد كه اين فردي كه ردشده است صلاحيتش به چه شكلي است و چه تاثيري روي امنيت كشور دارد به هرحال ما تنها مشاوره مي دهيم اما اين اميدواري را داريم كه تفاهم شود و يك انتخابات نسبتا عادلانه و نسبتا آزاد برگزار كنيم.

خاتمي ادامه داد همه وزرا اقتصادي نيستند بلكه همه گونه اي هستند.

رئيس جمهور در پاسخ به خبرنگار "مهر" مبني بر اعلام استعفا از سوي وزرا در زمان حضور وي در سوئيس گفت: استعفا را به آن صورت قبول ندارم، دوستان ما براي انقلاب دلسوز هستند و اعتراض جدي و شديد داشتند نسبت به روند موجود و البته نوشته بودند كه ادامه كار با اين روند مشكل است ، ما هم گفتيم كه انشاءالله اين روند درست مي شود.

خاتمي افزود: قبل از اينكه من بروم نامه استعفا را نوشته بودند اما اين كه در زمان حضور من در سوئيس اعلام شده ، زمان اعلام را من تعيين نمي كنم.

رئيس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر حضور در 25 سالگي انقلاب و ارزيابي از روند اين ربع قرن در كشور گفت: ما موفقيتها و ناكامي هاي خاصي داشتيم، نمي توانيم بگوييم كه موفقيتهايمان همه از آن دولت است، مجموعه نظام اين موفقيتها را داشته ضمن اينكه ناكامي ها هم تنها متوجه دولت نيست، ما موانع و مشكلاتي داشتيم كه همگي اش دست ما نبوده البته من نقصها و كاستي ها را هم در حد خودمان مي پذيرم.

خاتمي افزود: اميدوارم در آغاز دهه فجر هم گزارش خوبي بدهيم و هم اينكه پروژه هايي كه افتتاح مي شود را مطرح كنيم.

وي در خصوص پاداش پايان خدمت بازنشستگان گفت: انشاءالله در حقوق بهمن پرداخت خواهيم كرد، انشاءالله سعي خواهيم كرد كه اين كار را انجام دهيم چون اين كار اولويت ماست.

