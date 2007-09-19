بیش از یک میلیارد مسلمان ضیافت الهی را آغاز کردند

احسان اوغلو ضمن تبریک به کشورهای اسلامی و مسلمانان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، خواستار تحکیم وحدت و همبستگی آنها به منظور مبارزه با تعرضات معاصر شد.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ماه مبارک رمضان را تبریک گفت



پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به مسلمانان تبریک گفت و اظهار داشت: ماه رمضان بهترین فرصت برای تأکید بر ارزشهای اسلام و مبانی اسلام است و باید با بهره گیری از این موقعیت، به شایستگی چهره این دین را که دین رحمت و محبت، تسامح و اعتدال است، نشان دهیم.

وی خواستار وحدت و همبستگی و انسجام امتهای مسلمان شد تا بتوانند به واسطه وحدت کلمه با تعرضاتی که با آن رو به رو هستند، مقابله کنند.

اکمل الدین احسان اوغلو با تأکید بر اینکه امت اسلام با تعرضات فراوانی مواجه است که مقدسات و اعتقادات مسلمانان را تهدید می کند، یادآور شد: وحدت و همبستگی برای حمایت از امنیت و آرامش در کشورهای اسلامی ضروری است، از سوی دیگر پیشرفت و توسعه ملتها و امتهای مسلمان را به همراه دارد تا به جایگاهی که شایسته آن هستند، دست یابند.

مسجدالاقصی پذیرای روزه داران

مؤسسه مقدسات اسلامی الاقصی در قدس اعلام کرد: این مؤسسه آماده است تا برای ماه مبارک رمضان از دهها هزار نمازگزار و روزه‌دار فلسطین که به مسجدالاقصی می آیند، استقبال کند تا شبها و روزهای ماه رمضان را احیاء کنند . شیخ علی ابو شیخه رئیس مؤسسه مقدسات اسلامی الاقصی در قدس اظهار داشت: مسلمانان فلسطین به منظور اقامه نماز، اعتکاف، شب زنده داری و دعا خواندن طی روز با حلول ماه رمضان به مسجدالاقصی بیایند تا در این ماه ارتباطی دائمی با این مسجد برقرار کنند.

وی گفت: این مؤسسه آماده است برای ماه مبارک رمضان از دهها هزار نمازگزاری که از همه روستاها و شهرهای فلسطین به مسجدالاقصی می آیند، استقبال کند تا شبها و روزهای ماه رمضان را احیا کنند . از سوی دیگر به این تعداد نمازگزار و روزه دار وعده های افطار و سحری داده می شود.

وی همچنین اعلام کرد: نمازگزاران از روستاها و شهرهای فلسطین روزانه در سه مرحله می توانند به مسجدالاقصی بیایند، مرحله اول قبل از نماز صبح است تا نماز صبح را در این مسجد اقامه کنند. مرحله دوم صبح زود است که نمازگزاران خود را برای نماز ظهر آماده می کنند و مرحله سوم پس از نماز ظهر است که خود را برای نماز عصر آماه می کنند.

این مؤسسه برنامه های مختلف دینی برای احیای شبها و روزهای ماه رمضان در مسجدالاقصی دارد از جلمه اعتکاف در دهه آخر ماه رمضان به ویژه در شب قدر برگزار می شود. از سوی دیگر برنامه هایی برای ارائه دروس متنوع علمی روزانه پس از نماز ظهر برای مردان در محراب مسجدالاقصی و برای زنان در محراب مسجد قبه الصخره برگزار می شود.

رمضان و افزایش تدابیر امنیتی در مسجدالاقصی

اگر چه اسرائیل از مدتها قبل اعلام کرده بود طی ماه رمضان به مسلمانان اجازه اقامه نماز در مسجدالاقصی را نمی دهد، اما مسلمانان فلسطین به صورت منسجم به اقامه نماز جمعه پردازختند، از این رو رژیم اشغالگر اسرائیل تدابیر امنیتی خود را در اطراف شهر قدس افزایش داده است.

با توجه به اینکه ماه رمضان در فلسطین از پنجشنبه گذشته آغاز شده است، مدتها قبل رژیم اشغالگر اسرائیل به منظور کاهش نمازگزاران و ممانعت از حضور آنها در مسجدالاقصی برای اقامه نماز و شعائر دینی تدابیر امنتیی و نظامی را افزایش داده است تا از ازدحام نمازگزاران و روزه داران و ورود آنها به مسجدالاقصی ممانعت به عمل آورد.



بنابراین با آغاز ماه مبارک رمضان اطراف مسجدالاقصی به یک پایگاه نظامی تبدیل شد که مورد حراست و نگهبانی نیروهای امنیتی، پلیس، نگهبانان مرزها قرار گرفت. از این رو آنها سعی داشته اند با افزایش تدابیر نظامی در اطراف قدس و معابر منتهی به شهر مذکور، جلوی اقامه نمازهای مسلمانان به ویژه نماز جمعه آنها را بگیرند.

اما مسلمانان قدس با وجود تدابیر شدید امنیتی به استقبال این ماه رفتند و از صبح پنجشنبه با انواع فانوسها و چراغها به تزئین خیابانها و کوچه ها پرداختند . این اقدامات که ازسوی اداره اوقاف قدس در نظر گرفته شده بود، زمینه ای برای حمایت از مسلمانان را فراهم آورد تا آنها بتوانند در این ایام به خواندن نماز و قرائت قرآن در مسجدالاقصی بپردازند. بنابراین بنا به عادت هر ساله همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، مسلمانان فلسطین تمام خیابانها و کوچه های قدیمی قدس و حتی ورودیهای مسجدالاقصی را با چراغ و فانوس تزئین کردند.



این در حالی است که اسرائیل اعلام کرده بود: به کودکان، زنان، پیران و جوانان اجازه نمی دهد به مسجدالاقصی بیایند و از مدتها قبل در ورودیهای مسجدالاقصی صدها سرباز نظامی و هزاران نفر در خیابانهای اطراف مستقر شدند که با آغاز ماه رمضان مراقب مسلمانان باشند.

اما در صبح جمعه خیابانهای قدس در یک حرکت غیر عادی بسیار مزدحم و شلوغ شدند، چرا که اتوبوسها تاکسی ها و مینی بوسها راهی شهر قدس شدند تا نماز جمعه را با بیش از 100 هزار نمازگزار در مسجدالاقصی اقامه کنند، به گونه ای که برخی از مسلمانان از صبح تا عصر آنجا بودند و عصر آنجا را ترک کردند و گروه دیگری جایگزین آنها شدند، طی این روز حتی افطاری نیز به مسلمانان و روزه داران داده شد تا مسلمانان از برکات این ماه بهره بیشتری ببرند. مسلمانان فلسطین همچنان با اقتدار ایستاده اند و ایام ماه مبارک رمضان را در کنار تدابیر شدید امنیتی و نظامی اسرائیل به اقامه شعائر دینی خود می پردازند

مبلغان مسلمان در کشورهای غیراسلامی

پس از چالشهای بسیار میان مصر و برخی کشورهای غیر اسلامی به منظور اعزام مبلغ جهت احیای شبهای رمضان برای اقلیتهای مسلمان، گروههایی به کشورهای غیر اسلامی اعزام تا آگاهیهای لازم را در اختیار مسلمانان قرار داده و فضای معنوی رمضان را برای گروههای اقلیت ایجاد کنند . اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان از عادات هر ساله کشورهای اسلامی به کشورهای غیر اسلامی است که گامی مهم در اطلاع رسانی، آگاهی دهی و معرفی صحیح دین اسلام به شمار می رود.

پیش از این قرار بود مصر تعدادی مبلغ و قاری به آمریکا و کشورهای اروپایی اعزام کند که درباره تعداد مبلغان اعزامی به آمریکا دچار مشکلاتی شد و آمریکا به مبلغان مصر اجازه نداد وارد این کشور شده و مراسم ماه رمضان را برگزار کنند. اگر چه وزارت اوقاف مصر برای اعزام مبلغان و خطیبان ضمن آموزشهای لازم، آنها را گزینش می کند، اما همچنان وسواس از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد. اما در این میان از سوی وزارت اوقاف و امور اسلامی مصر با سفارتهای کشورهای اروپایی هماهنگیهایی انجام شد تا با صدور ویزای ورود آنها موافقت کنند.

اما مشکل این بود که آمریکا اصرار داشت مصر تا جایی که می تواند تعداد مبلغان را کاهش دهد و قبل از اعزام اسامی آنها را اعلام کنند تا پس از بررسیهای لازم ویزای ورود برای آنها صادر کند. در پایان سفیر آمریکا در قاهره در گفتگو با وزیر اوقاف مصر ضمن اصرار بر مواضع خود، تمام تلاش خود را برای اعزام مبلغ به کار گرفت .

پس از کشمشکهای بسیار تعدادی از علمای الازهر و وزارت اوقاف مصر چهارشنبه گذشته 21 شهریور ماه با به دست آوردن ویزا، مصر را به سمت کشورهای اروپایی ترک کردند و در آمریکا و انگلیس علاوه بر احیای شبها و روزهای ماه رمضان، به چراغانی برخی از مناطق مسلمان نشین نیز اقدام کردند تا با این کار آغاز ماه رمضان را اعلام کنند. از این رو 12 واعظ و مبلغ به لندن پایتخت انگلیس رفتند تا ماه رمضان را در آنجا احیا کنند.

طی این اعزام به رغم اینکه قرار بود 190 مبلغ به 41 کشور اروپایی اعزام شوند، بیش از 40 مبلغ و قاری به کشورهای مختلف غیر اسلامی اعزام شدند تا در مراکز اسلامی و مؤسسات اقلیتهای مسلمان در غرب به احیای شبهای ماه رمضان اقدام کنند .

گروههای اعزامی قرار است که به کشورهایی چون آلمان، سوئیس، نروژ، دانمارک، بلغارستان، اسپانیا، ایتالیا، هلند، ایرلند، رومانی، بلژیک، نیوزیلند، صربستان، بوسنی و هرزگوین و کلمبیا، ونزوئلا، برزیل، کانادا و آرژانتین سفر کنند.

ضرورت آرامش در نماز تراویح مورد تأکید قرار گرفت

مفتی شهر بولوی ترکیه به ائمه مسجد نسبت به سریع خواندن نماز تراویح در ماه مبارک رمضان هشدار داد و گفت: زمان نماز تراویح نباید کمتر از 25 تا 30 دقیقه باشد. یشار یابرک مفتی شهر بولوی ترکیه اظهار داشت: بیشتر ائمه مساجد ترکیه با تأکید بر اینکه کهنسالان یا افراد مریض نمی توانند این نماز را به دلیل طولانی بودن بخوانند، نماز را به سرعت خوانده نند و به اتمام می رسانند.

وی افزود: برخی از علمای دین ترکیه دیده اند که طی سالهای اخیر نماز تراویح در ماه رمضان بسیار کوتاه شده است به گونه ای که به طور متوسط آن را کوتاهتر از 10 دقیقه می خوانند این امر منجر شده بسیاری از مسلمانان به منظور اقامه این نماز به مسجد نیایند. نباید در نماز تراویح کوتاهی کرد، باید آن را به طور کامل و با آرامش خواند .

تراویح به نمازهایی اطلاق می‌شود که مسلمانان سنی در شبهای ماه رمضان به جماعت می‌خوانند. این نماز پس از نماز عشاء خوانده می شود. در بین اهل تسنن رسم است که هر شب یک جزء قرآن را در این نمازها تلاوت کنند تا در پایان ماه رمضان، قرآن ختم شود. نماز تراویح در مساجد اهل سنت در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. هر ساله در ماه‌ رمضان جمعیت بسیاری برای شرکت در نماز تراویح مسجدالحرام در مکه و مسجد نبوی در مدینه جمع می ‌شوند.

سفره های رحمان در مصر ساماندهی می شوند

مؤسسه "ساماندهی سفره های رحمان" در ماه رمضان در مصر فعال می شود . دکتر علی جمعه مفتی مصر با اشاره به ضرورت تأسیس مؤسسه "ساماندهی به سفره های رحمان" در ماه رمضان گفت: با توجه به فواید دنیوی و اخروی سفره های رحمان که در ماه مبارک رمضان در مساجد این کشور گسترده می شود و مسلمانان می توانند از برکات ماه رمضان در افطار و سحری بهره مند شوند، باید زمینه ای برای ساماندهی این سفره ها نیز فراهم شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مسلمانان دوست دارند در کنار سفره های رحمان افطار کرده و سحری بخورند، بنابراین با ساماندهی و ایجاد مؤسسه ای می توان این کار را به شکل دقیق تر و اصولی تر انجام داد.

این مؤسسه علاوه بر اینکه بخشی را به سفره های رحمان ماه رمضان اختصاص داده است، در بخشهای دیگر مرتبط با ماه رمضان چون رصد هلال ماه و همکاری علمای مصر در رؤیت شرعی هلال ماه نیز فعالیت خواهد کرد.

اسرائیل از ترمیم دستنوشته‌های تاریخی مسجدالاقصی جلوگیری می‌کند

رژیم اشغالگر با ممانعت از ورود مواد شیمیایی برای مرمت و ترمیم دستنوشته های اسلامی و تاریخی مسجدالاقصی، مانع ترمیم این نسخ خطی اسلامی شده که ادامه آن خطر از بین بردن دستنوشته های نادر اسلامی را افزایش می دهد. برخی از کارمندان اداره دستنوشته های مسجدالاقصی نسبت به اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر ترمیم دستنوشته های اسلامی هشدار داده و اظهار داشتند: اسرائیل مانع از ترمیم دستنوشته های نادر اسلامی می شود که این مسئله منجر به از بین رفتن آنها طی روزهای بعد خواهد شد.

کار نگهداری این دستنوشته ها به عهده جوانان فلسطینی است که دروس ترمیم را در ایتالیا به مدت 3 سال فراگرفته اند و با یونسکو همکاری کرده اند . آنها در سال 1999 به قدس بازگشتند و با ممانعت اسرائیل از ورود مواد شیمیایی لازم برای ترمیم و نگهداری این دستنوشته ها رو به رو شدند.

خضر شهابی یکی از کسانی که کار مرمت را به عهده گرفته است، در این باره گفت: این اداره دارای مجموعه ای از اسناد قدیمی است که به دوران مملوکیها، عباسیها و حتی عثمانیها می رسد . اما همه آنها در حالت بسیار بدی هستند و امکان رسیدگی و مرمت آنها وجود ندارد . اینها در حال تبدیل شدن به ورقهای باطله و فرسوده ای هستند که باکتری آنها را از بین می برد و امکان ترمیم آنها بدون موادی که اسرائیل مانع آنها شده است، وجود ندارد. خطر از بین رفتن این دستنوشته ها با گذشت زمان افزایش بسیاری می یابد، چرا که باکتریها از آن تغذیه می کنند.

رامی سلامه یکی دیگر از جوانان مرمت کار اسناد تاریخی و دستنوشته های اسلامی درباره اقداماتی که برای حمایت از این میراث اسلامی انجام داده اند، می گوید: ما پنجره های مرکز را برای تهویه هوا و تغییر هوای محیط نگهداری دستنوشته ها باز کردیم و نظافت اولیه را انجام دادیم .اما ساختمان، فضای خوبی برای نگهداری این نسخه های خطی اسلامی نیست، هم رطوبت و هم حرارت بالایی دارد. اینها تأثیرات منفی بر روی دستنوشته ها و نسخ خطی می گذارد و ادامه آن دستنوشته های اسلامی و جهانی را از بین می برد، بنابراین همه جهان باید از آن محافظت کنند.

اداره دستنوشته های نادر تاریخی برخی از کتابهای خطی موجود در این کتابخانه را اینگونه اعلام کرد: جزء اول کتاب " احیای علوم دین" از امام محمد غزالی که بیش از 791 سال از تألیف آن می گذرد. کتاب شیخ محمد بن شمس الدین بن محمد خلیلی که تاریخ آن به سال 1147 هجری باز می گردد و دیگر دستنوشته های تاریخی که به قرنها و سالهای پیش چون سالهای 634 هجری باز می گردد.

صدور قطعنامه‌ای برای جلوگیری از اهانت به ادیان ضروری است

مجمع بین المللی فقه اسلامی از همه کشورها و سازمانهای غربی و اسلامی خواست تا با صدور قطعنامه ای از اهانت و تحقیر ادیان جلوگیری کنند . در پی انتشار کاریکاتور موهن به نبی اکرم (ص) از سوی روزنامه محلی سوئد، مجمع بین المللی فقه اسلامی از همه کشورها، سازمانها و شوراهای غربی و اسلامی خواست تا با صدور قطعنامه ای از اهانت به ادیان، اشاعه افکار نژاد پرستی و توهین به پیروان ادیان آسمانی ممانعت به عمل آورند.

این مجمع با اشاره به اینکه اگر چه حکومت سوئد از دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی درباره اشاعه تصاویر موهن به حضرت محمد عذرخواهی کرده است، اما این کافی نبوده و عاملی نیست تا از اهانتهای دیگر جلوگیری شود. این در حالی است که روزنامه سوئدی Nerikes Allehanda روز شنبه 18 آگوست (27 مرداد) کاریکاتوری موهن منتشر کرد و آن را به حضرت محمد (ص) پیامبر اعظم اسلام نسبت داد.

بزرگداشت " کنفوسیوس" در چین برگزار می‌شود

به مناسبت 2557 مین سال میلاد کنفوسیوس فیلسوف مشهور چینی بزرگداشت "کنفوسیوس" از 2 تا 7 اکتبر ( 10 تا 15 مهرماه) در چین برگزار می‌شود. حدود 180 نفر برای حضور در مراسم بزرگداشت " کنفوسیوس" شرکت می‌کنند که از 2 تا 7 اکتبر ( 10 تا 15 مهر ماه) درهنگ کنگ برگزار می‌شود.

در این مراسم که به مناسبت 5572 مین سال ولادت او است کارشناسان کنفوسیوسی از امریکا، روسیه، مالزی، کره و چین، هنرمندان و محققان مشارکت می‌کنند. در کنار این برگزاری این مراسم، نمایشگاه فرهنگ کنفوسیوسی، همایش بین المللی درباره " کنفوسیوس و اهمیت آن در جامعه فعلی" برگزار می‌شود.



کنفوسیوس در شهر شاندونگ چین سال 551 پیش از میلاد به دنیا آمد، اما تعالیم او بر محور فضیلت، اخلاق و دین متمرکز بود که صدها میلیون چینی تا امروز به آنها ایمان دارند. کنفوسیوس دینی را ابداع نکرده است بلکه او معلم اخلاق بود که سخنانش تأثیر فراوانی بر نسلهای آینده گذاشته است. او هنگامی که سه ساله بود، پدرش را از دست اداد. او با وجود سن کم در میان همسالان خود آنها را به آموزه های ساده دین و تعبد دعوت می کرد و خود مبانی دینی را اجرا می کرد.

هنگامی که کنفوسیوس 30 ساله شد، بخش اعظم تعالیم خود را کامل کرد . در همین دوران بود که با فیسلوف مشهور چینی به نام لائوتزو مؤسسه آیین تائو دیدار کرد. در 47 سالگی وارد امور سیاسی شد اما با توطئه ای به مدت 13 سال از زادگاهش دور شد.

وی هنگامی که 70 ساله شد به وطن اصلی خود بازگشت و 5 سال باقی مانده ازعمرش را نیز در خلوت گذراند. دانش آموزانش گرد او جمع شدند تا سخنان و تعالیم او را جمع آوری کنند تا به عنوان تعالیمی اصلاح گر در دسترس آیندگان قرار گیرد.

آغاز به کار نمایشگاه عکس" اماکن دین مسیحی در سوریه" در واتیکان

نمایشگاه عکس" اماکن دین مسیحی در سوریه" به منظور نشان دادن برادری و انس دو دین اسلام و مسیحیت از دیرباز از دیروز جمعه 23 شهریور ماه در واتیکان آغاز شده است. برگزاری نمایشگاه عکس" اماکن دین مسیحی در سوریه " در قصر ویکتوریا در واتیکان تعجب و شگفتی دیدار کنندگان را از تلفیق دو تمدن اسلام و مسیحیت در سوریه بر انگیخت.

این نمایشگاه عکس قدمت سوریه را در برادری، انس و الفت انسانی میان دو دین اسلام و مسیحیت نشان می دهد، اینکه دین مسیحت بر اساس ایمان و صلح آمد و مسلمانان و مسیحیان در کنار همدیگر با محبت و خوبی و برادری زندگی کردند.

اگر چه در گذشته سوریه در رم نمایشگاههای عکس دیگری نیز برگزار کرده بود، اما این نمایشگاه تصاویر دینی در واتیکان با استقبال زیادی بویژه از سوی علمای مسلمان و مسیحی و خبرنگاران روبه رو شد، چرا که انسجام دو دین را به زیبایی به تصویر کشیده است. این نمایشگاه شامل 70 عکس دینی و باستانی است.