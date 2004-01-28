فعلا صلاح نيست حرفي بزنم

به گزارش خبرنگار "مهر" تا آخرين ساعات ديشب باشگاه پرسپوليس موافق رفتن جواد كاظميان با تيم اميد براي ديدار دوستانه با تيم اميد سنگاپور نبود ولي سرانجام اين بازيكن سرعتي تيم پرسپوليس با وجود نيازي كه اين تيم به وي در بازي با استقلال داشت ، روانه سنگاپور شد . خبرنگار "مهر" جهت آگاهي از دلايل تغيير موضع مسئولان پرسپوليس با اصغر باقريان ، معاون ورزشي اين باشگاه كه در غياب اكبر غمخوار وظايف مديرعامل را نيز انجام مي دهد ، تماس گرفت كه وي در پاسخ گفت : در شرايط فعلي صلاح نيست كه در اين مورد صحبت كنم . فعلا تمام هم و غم خود را روي بازي با رقيب سنتي خود ، استقلال گذاشته ايم و به همين جهت ترجيح مي دهم كه صحبتي نكنم . اما در مورد مسائل كلي فوتبال حرفهاي بسياري دارم كه اگر زمينه اش مساعد شود ، در اولين فرصت با حضور در خبرگزاري "مهر" آن را بيان خواهم كرد .