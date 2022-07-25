۳۵ هزار کلاهبرداری پیش فروش ملک در استان تهران طی سال گذشته

خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر از ۳۵ هزار کلاهبرداری پیش فروش ملک در استان تهران در سال گذشته خبر داد و افزود: خریداران ساختمان برای استعلام آپارتمان خریداری شده به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مراجعه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بی اطلاعی شهروندان، تعجیل در خرید مسکن، طمع برای کسب مال و خرید سریع مسکن با سود قابل توجه از جمله عوامل مؤثر در کلاهبرداری مسکن است.

وی افزود: برابر آخرین ضوابط در خصوص تنظیم سند پیش فروش رسمی شهروندان باید به مواردی از جمله سند مالکیت عرصه، پروانه و شناسنامه فنی، بیمه نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان و نیز استعلام دارایی توجه کنند.