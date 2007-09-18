کاندیدای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می شوم

علی کفاشیان با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگارمهر، افزود: علیرغم حذف نماینده کمیته ملی المپیک ازمجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصورمی کنم جای خالی نماینده این کمیته در مدیریت و تصمیم گیری های کلان فدراسیون کاملا احساس می شود از همین رو تصمیم گرفتم با هدف عضویت درهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال وارد صحنه انتخابات شوم.

وی افزود: برخی مسئولان نیزازمن خواستند تا با شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال تجربیات خود دربخش مدیریت ورزش کشور را در اختیار این رشته پرطرفدار قرار دهم که امیدوارم با رای اعتماد اعضای مجمع وحمایت های لازم بتوانم در این مسئولیت نیز منشا اثر باشم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درخصوص زمان ثبت نام خود در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: عجله ای برای این کارندارم. احتمالا روزپنجشنبه هفته جاری برای ثبت نام اقدام خواهم کرد.

وی پیرامون انتخابات جدید فدراسیون فوتبال یادآورشد: فوتبال انتخابات بسیاردشواری پیش رو دارد و رئیس آینده فدراسیون باید بتواند با یک برنامه چهارساله فدراسیون را در ابعاد ملی و بین المللی به رشد و توسعه لازم برساند و به ویژه دربخش تیم های پایه و امید باید بتواند با سازماندهی مناسب زمینه حضور فوتبال ایران در جام های جهانی و المپیک را فراهم آورد.