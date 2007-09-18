500 هزار خودرو در کشور دوگانه سوز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر طرح ملی CNG کشور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد سوخت و انرژی استان کرمانشاه گفت: ستاد بهینه سازی مصرف سوخت به منظور بررسی چگونگی احداث جایگاه های سوخت و همچنین بررسی روند تبدیل خودروها به دوگانه سوز اقدام به معرفی نماینده خود در بعضی از استانها نموده است و به زودی نماینده خود را در دیگر استانها از جمله در استان کرمانشاه انتخاب و معرفی خواهد کرد.

مهدی محمدی با اشاره به تعداد کارگاه تبدیل سوخت در کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه تنها دو کارگاه تبدیل سوخت در کرمانشاه وجود دارد و تا کنون 156 خودرو در این استان به دوگانه سوز تبدیل شده است که رقم بسیار پایینی است.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود240 جایگاه سوخت در سراسر کشور راه اندازی شده که تا پایان سال به هزارجایگاه افزایش خواهد یافت .

محمدی در خصوص تعداد جایگاههای سوخت در کرمانشاه عنوان کرد: در استان کرمانشاه 35 جایگاه سوخت در حال ساخت واحداث است که به زودی10 جایگاه سوخت CNG در استان راه اندازی می شود که چهار مورد آن مربوط به شهر کرمانشاه است.

وی تعداد ماشین های گاز سوز در برنامه چشم انداز یعنی 1403 را حداکثر 12 میلیون خودرو عنوان کرد.