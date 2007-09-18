دوره تیرگی روابط اسرائیل با سوریه پایان یافت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیمون پرز در جمع خبرنگاران خارجی مدعی شد : تیرگی در روابط با سوریه پایان یافت؛ ما صادق و جدی هستیم بنابراین انگیزه ای برای اظهار نظر درباره شایعات و پیش داوری ها نیست.

برپایه این گزارش،"شیمون پرز" این مطلب را در اشاره به تجاوز جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در ششم ماه جاری میلادی به حریم هوایی سوریه ابراز داشت.

وی ادعا کرد: به روشنی می گوییم که آماده برگزاری مذاکرات مستقیم با سوری ها برای دستیابی به صلح هستیم.

برپایه این گزارش، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل روز دوشنبه در جریان دیدار با خبرنگاران برای آرام کردن فضا تمایل فراوانی از خود برای دامن نزدن به بحران نشان داد و بدون اشاره مستقیم به تجاوز این رژیم به حریم هوایی سوریه بار دیگر گفت که آماده ورود به مذاکرات بدون پیش شرط با سوریه است.

رادیوی رژیم صهیونیستی گفت که اولمرت از این طریق خواست تا دمشق را آرام کرده و از واکنش نظامی سوریه جلوگیری کند.



این در حالی است که سوریه تاکید کرده است بدون عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان اشغالی، مذاکره با این رژیم را نمی پذیرد.