محمدمهدی دادگو تهیه کننده فیلم سینمایی "تردید" به خبرنگار مهر گفت: "بازیگرانی که به پروژه اضافه می شوند صاحب نام نیستند. هم اکنون فیلمبرداری در سینما لاله ادامه دارد و تاکنون بهرام رادان و محمدرضا فروتن جلو دوربین رفته‌اند و علیدوستی تا آخر هفته جلو دوربین خواهد رفت."

امروز جلسه هشتم فیلمبرداری "تردید" به پایان می‌رسد و گروه تولید هفته آینده به لوکیشن مهمانسرا در لاله زار خواهد رفت. "تردید" دومین ساخته واروژ کریم مسیحی پس از فیلم تحسین‌شده "پرده آخر" است و فیلمنامه آن با نگاهی به نمایشنامه "هملت" ویلیام شکسپیر به نگارش درآمده است. جمشید هاشم‌پور و مهتاب کرامتی دیگر بازیگران فیلم هستند.