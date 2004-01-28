تيم كارشناسي سازمان ملل بايد در راستاي خواسته هاي ملت عراق فعاليت كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شيخ مهدي كربلايي نماينده آيت الله سيستاني مرجع عالي شيعيان عراق ابراز اميدواري كرد كه تيم كارشناسي سازمان ملل تحت تاثيرهيچ فشاري قرارنداشته باشد.

وي افزود: اميدواريم كه اين هيات تحت تاثيرفشارهاي خارجي و فشارهاي برخي جريان هايي كه اين راهكار را با بلندپروازي ها و منافع خود مغاير مي دانند ، قرار نگيرد.

به گفته وي ، تيم كارشناسي سازمان ملل بايد واقعيت را منعكس كند، سازمان ملل بايد بي طرف باشد و در كنار ملت ها براي تعيين سرنوشتشان قرار گيرد.

وي افزود: اميدواريم كه اين تيم ، بعد از آنكه براي آمريكا و جهان مسلم شد كه اراده ملت عراق و گزينش آنها با خواسته آيت الله سيستاني براي برگزاري انتخابات در تعيين آينده سياسي عراق هماهنگ است، تمايل جدي و صادقانه اي براي قرارگرفتن در كنار ملت عراق براي حل مشكلاتشان داشته باشد.

بر پي اصرار آيت الله سيستاني براي برگزاري انتخابات عمومي درعراق، آمريكايي ها از عنان خواستند تيم كارشناسي اين سازمان را براي بررسي امكان برگزاري انتخابات به عراق اعزام كند.