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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۱۱

"بن هور" در موزه سینما به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "بن هور" ساخته ویلیام وایلر ساعت 10 روز پنجشنبه 29 شهریورماه در هفتمین نشست کانون فیلم تاریخ در موزه سینما به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد در جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی "بن هور"، ابوالحسن علوی طباطبایی منتقد سینما و یکی از اساتید دانشگاه در رشته تاریخ حضور دارد. این فیلم بر اساس رمان لو والاس ساخته شده است.

داستان "بن هور" درباره دو نجیب زاده است که در دوران امپراتوری روم زندگی می کنند، اما در ادامه بر اثر مسائلی بین بن هور و مسالا دشمنی درمی گیرد و اوج این دشمنی در یک مسابقه ارابه رانی است که 40 دقیقه طول می کشد. این فیلم جزو پنج اثر پرمخاطب تاریخ سینما در دهه 50 با بازی چارلتن هستون و جک هاوکینز است.

حضور در هفتمین نشست کانون فیلم تاریخ و جلسه نقد و بررسی آن برای همه دوستداران فیلم‌های تاریخی آزاد است. مجموعه نشست‌های کانون فیلم تاریخ به همت موزه سینما با همکاری بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌ شود.

کد مطلب 554595

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