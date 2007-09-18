مانسینی در رم می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورت باکس، مهاجم برزیلی رم پس از اینکه مسئولان باشگاه ایتالیایی به او اجازه حضور در تیم لیورپول انگلستان را ندادند از دست آنها ناراحت است. این در حالی است که تیم های رئال مادرید ، لیون و اینتر هم خواهان به خدمت گرفتن او بودند.

بازیکن 27 ساله تیم رم گفت: امیدوارم ماه آینده با مسئولان رم بر سر تمدید قراردادم به توافق برسم. لیون، اینتر، رئال مادرید و لیورپول مرا می خواستند اما من اکنون همه تمرکزم بر بازی کردن در تیم رم است.

الساندرو مانسینی تا ژوئن سال 2009 با تیم فوتبال رم قرارداد دارد.