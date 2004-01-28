هيات اجرايي تهران براي استعفا، هنوز تصميم نگرفته است

اين عضوهيات اجرايي به خبرنگارسياسي "مهر" گفت : هيات فعلا وظيفه خود مي داند كه تمام تلاشش را براي برگزاري يك انتخابات خوب به كار بندد ، اما بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان ، درصورت غير قابل قبول بودن آن، اقدامات لازم را در جلسات به بحث خواهد گذاشت .

وي با تاكيد براينكه تصميم هيات اجرايي تهران درواكنش به نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي، بستگي به سياست دولت خواهد داشت، گفت: هنوز كه دستگاه كاري نكرده است ، اما اگر تغييراتي حاصل شد ، مطمئنا هيات اجرايي هم به تبع تغييرات تصميم خواهد گرفت.

اين عضو هيات اجرايي از بيان اينكه اين تصميم در راستاي تصميم دولت خواهد بود يا درمغايرت با آن خود داري كرد .

گفتني است برخي رسانه ها اخباري مبني بر برنامه ريزي براي استعفاي هياتهاي اجرايي منتشر كرده اند .

هياتهاي اجرايي متشكل از 9 نفر ازمعتمدان شهر به انتخاب فرماندار و تاييد هيات نظارت و دو مقام دولتي هستند، كه به رياست فرماندار تشكيل جلسه مي دهند . مسوولان وزارت كشور همواره بر استقلال راي وعدم وابستگي تصميمات هياتهاي اجرايي به اين وزارتخانه تاكيد دارند.



