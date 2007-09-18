جزئیات و شرایط پرداخت وام به کارآفرینان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد ، بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال به کارآفرینان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری پرداخت می شود .

بر اساس این گزارش ، این تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی که به تایید مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری رسیده باشد پرداخت می گردد .

همچنین ، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی طرحهایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند ، به عنوان وثیقه پذیرفته می شوند و از این دست کارآفرینان ، وثیقه ملکی دریافت نمی گردد.

شایان ذکر است ، به دلیل اینکه کارآفرینان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ، در طرحهای با فناوری پیشرفته فعالیت می کنند در صورت شکست طرح و تایید مراجع ذی ربط بازپرداخت قسمت یا تمام تسهیلات توسط دولت تضمین می گردد .