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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۵۰

سعیدی به مهر خبر داد:

آقازاده امشب با غیر متعهد ها دیدار می کند

آقازاده امشب با غیر متعهد ها دیدار می کند

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امشب در وین با اعضای تروئیکای غیر متعهد ها و نمایندگان تعدادی دیگر از کشورها در آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار می کند .

محمد سعیدی معاون رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان به خبرنگار مهر گفت : مهندس رضا آقازاده  که برای شرکت در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است ، امشب در دیداری با اعضای تروئیکای غیر متعهد ها و  نمایندگان تعدادی دیگر از کشورها در آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار می کند .

کشور های مالزی ، کوبا و مصر تروئیکای غیر متعهد ها هستند .

سعیدی نشست امشب آقازاده را جلسه ای کاری خواند .

آقازاده که از روز دوشنبه به وین سفر کرده است  صبح امروز با محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دفتر کار وی دیدار کرد .

وی همچنین عصر دیروز در دیدار با سرگئی کرینکو رئیس آژانس اتمی روسیه به بررسی آخرین تحولات تکمیل نیروگاه بوشهر و قرارداد طرفین پرداخت .

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان همچنین روز دوشنبه در سخنرانی خود در اجلاس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر حق مسلم ایران در دستیابی به تکنولوژی هسته ای بر ادامه راه مذاکرات برای حل ابهامات و رفع نگرانیها تاکید کرد .
کد مطلب 554624

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