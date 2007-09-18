۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۲۰

با مصوبه امروز مجلس؛

دولت مکلف شد 80 درصد ارزش سهام بنگاه های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کند

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت را مکلف کرد 80 درصد ارزش مجموعه سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول واگذاری را به بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان ملت همچنین بر اساس تبصره یک بند ( ب ) ماده 3 لایحه مزبور به دولت اجازه دادند به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های بنگاه های قابل واگذاری ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت ، استقلال کشور ، عدالت اجتماعی و رشد توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم او از 20 درصد ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد .

همچنین طبق تبصره 2 بند مذکور ، دولت مکلف شد در حد مقابله با بحران در نگهداری ذخایر راهبردی از کارهایی همچون سوخت و گندم و ارائه خدمات ضروری اقدام کند .

بر اساس تبصره یک ماده ( 3 ) نیز خرید خدمات مالی ،فنی ، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیر دولتی در فعالیتهای انحصاری دولت به شرط فقط مالکیت صد در صد دولت مجاز است .

آیین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی ، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل این نیروها اجرا خواهد شد .

در تبصره ( 2 ) بند مذکور نیز آمده است  " سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های راه و راه آهن با حفظ حاکمیت دولت ، استقلال کشور ، رشد و توسعه اقتصادی وعدالت اجتماعی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 خواهد رسید ."

جلسه علنی عصر امروز مجلس با تصویب ، 3 لایحه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی پایان یافت و جلسه بعدی فردا 8 صبح برگزار می شود.

