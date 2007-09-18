تعداد کشورهای عضو WAFF افزایش می یابد / قطر، امارات، یمن و بحرین در لیست انتظار

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال درخواست عضویت برخی ازکشورهای منطقه غرب آسیا برای حضور درفدراسیون فوتبال غرب آسیا، سعدی زوریکت دبیرکل جدید این فدراسیون موظف شد با بررسی شرایط کشورهای جدید، زمینه عضویت این کشورها در فدراسیون فوتبال غرب آسیا را فراهم کند.

چهارکشورقطر، امارات، یمن و بحرین خواستارپیوستن به فدراسیون فوتبال کشورهای غرب آسیا هستند که درصورت موافقت هیئت مدیره WAFF ازمیان این چهارکشور تنها دوکشور به عضویت فدراسیون فوتبال غرب آسیا درخواهند آمد.

درحال حاضرکشورهای اردن، سوریه، ایران، فلسطین، لبنان وعراق 6 عضو موسس فدراسیون فوتبال غرب آسیا را تشکیل می دهند.

فدراسیون فوتبال غرب آسیا از زمان تاسیس تاکنون، چهاردوره مسابقات فوتبال، دو دوره فوتبال زیر15سال و بانوان را برگزارکرده و نخستین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیا نیزمهرماه جاری به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد.

مسابقات فوتبال غرب آسیا هردوسال یکباربین کشورهای این منطقه برگزارمی شود که تاکنون ایران درسال 2000، سوریه درسال 2002، ایران درسال 2004 و اردن درسال 2007 میزبانی این مسابقات را برعهده داشته اند. تیم کشورمان سابقه سه بارقهرمانی این رقابت ها درسالهای 2000 ، 2004 و 2007 را دراختیار دارد.