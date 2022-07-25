تمامی تفرجگاه های داراب تعطیل شد/ لغو مرخصی مدیران شهرستان

فرهاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه تمامی تفرجگاه‌های سطح شهرستان داراب «تنگه رغز، چشمه گلابی، سد رودبال و آبشار فدامی» تا اطلاع ثانوی مسدود شده، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تردد غیر مجاز، توسط مراجع قضائی و انتظامی شهرستان با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

وی با اشاره به مناطق حادثه خیز در این شهرستان، اظهار کرد: سازه‌های تقاطعی با رودخانه‌ها و آبراهه‌ها از مناطق حادثه خیز شهرستان داراب هستند که بر اساس تجربیات گذشته، قبل از شروع بارندگی‌های پیش رو کلیه تمهیدات ایمن سازی ضروری است.

فرماندار ویژه داراب لایروبی و افزایش دهانه عبوری پل‌ها بخصوص در پیچان رودها و… توسط دستگاه‌های متولی را از اقدامات ستاد مدیریت بحران در داراب اعلام کرد و گفت: تاکید شده است تا در کمترین زمان ممکن این اقدامات انجام شود.

سعدی بیان داشت: تمامی کانالهای واقع در بلوار امام خمینی شهر داراب که بوسیله ساخت وسازهای صورت گرفته توسط تعمیرگاه‌های موجود در بلوار مسدود شده با دستور قضائی توسط شهرداری به منظور هدایت آب‌های سطحی بازگشایی می‌شود.

او یکی دیگر از نقاط حادثه خیز داراب را کانال سوخکیان این شهرستان عنوان کرد و گفت: شهرداری داراب موظف شده است تا هر چه سریع‌تر نسبت به پاکسازی این کانال اقدام کند.

فرماندار ویژه داراب همچنین از راه اندازی اسکان اضطراری در سالن‌های ورزشی و مدارس بخش فورگ با همکاری آموزش پرورش داراب و فورگ، اداره ورزش و جوانان با همکاری هلال احمر خبر داد و گفت: ستاد مدیریت بحران تا گذر از این بحران به طور تمام وقت در کنار مردم است.

سعدی همچنین به نقاط بحرانی شهر داراب مانند بلوار امام، خیابان نرگس و شهرک بهار نیز گریزی زد و خاطرنشان ساخت: ایمن سازی بلوار صدرا توسط شهرداری داراب انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده است تا شهرداری داراب ضمن اطلاع رسانی جهت آمادگی مردم در محله‌های در سطح شهر که بر اثر سیلاب، احتمال خسارت دارند و در زمان بحران ممکن است نیاز به تخلیه اضطراری پیدا کنند، ضمن هماهنگی با هلال احمر شهرستان داراب تمهیدات لازم‌جهت تخلیه مکان‌های در معرض سیلاب و اسکان‌اضطراری اندیشیده شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران فرمانداری ویژه داراب از آمادگی کامل بخشداری‌های تابعه این شهرستان با خانه‌های هلال روستایی برای اسکان اضطراری مردم در صورت نیاز در مکان‌های تعیین شده خبر داد.

اطلاع رسانی گسترده به مردم‌توسط بخشداران و دهیاران در سطح روستاها و بازدید مستمر از بندهای خاکی تغذیه مصنوعی و سدهای شهرستان از نکاتی بود که فرماندار داراب به آن اشاره داشت و افزود: تعداد ۹۵ رودخانه و بند خاکی حادثه خیز در شهرستان داراب وجود دارد که تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات موجود و هدایت آب‌های حاصل از سیلاب اندیشیده شده است.

سعدی در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه اقلام دارویی و ارسال آن به مناطق کوهستانی و صعب العبور روستای مروارید و منطقه کوهستان داراب توسط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان خبر داد و گفت: امکان مسدود شدن راه ارتباطی دو روستای کوهستان و مروارید با شدت بارش‌ها وجود دارد.

فرماندار ویژه داراب در ادامه با توجه به وضعیت روستاهای بحرانی ودر معرض سیلاب شهرستان اضافه کرد: بمنظور حفاظت از روستاهای کوه سفید، شهرک ایثار و شهرک ولیعصر تمهیدات لازم صورت گرفته است.

این مقام مسئول به موضوع رانش زمین در روستای کوه سفید در سال‌های گذشته اعلام کرد: زمین مورد نیاز برای جابجایی کوه سفید تهیه شده است.

او همچنین از تهیه طرح ایمن سازی و مهار سیلاب شهرک‌ایثار داراب هم. خبر داد و گفت: قرار شده است تا دستگاه‌های عمرانی مورد نیاز تا پایان بارندگی در روستاهای یاد شده مستقر باشند.