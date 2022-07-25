به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کاشفی در ملاقات با آتش نشان مصدوم در این حادثه گفت: بامداد نیمه شب گذشته با تماس شهروندان تیم‌های اطفا حریق آتش نشانی از ایستگاههای مرکزی و شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

شهردار خورموج ادامه داد: متأسفانه شدت آتش سوزی و انفجار گاز موجب تخریب دیوار و سرایت آتش به واحد مسکونی همجوار شد اما با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به سایر واحدها جلوگیری به عمل آمد.

وی با ابراز تأسف نسبت به خسارت‌های وارده گفت: در این حادثه علیرغم تلاش آتش نشانان، متأسفانه یکی از همشهریان به علت شدت سوختگی در محل فوت کرد و یکی از آتش نشان به دلیل شدت آتش و غلظت دود دچار مصدومیت شد که حال وی رو به بهبود است.

احمدی رئیس آتش نشانی خورموج نیز گفت: عدم رعایت نکات ایمنی ساختمان در هنگام ساخت و ساز موجب ایجاد خسارت‌های جبران ناپذیری می‌شود و به شهروندان توصیه می‌کنیم نکات ایمنی مورد تذکر کارشناسان آتش نشانی را جدی بگیرند که شاهد اینگونه حوادث و از دست دادن عزیزانمان نباشیم.